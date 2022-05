'Država naj prostovoljcem zagotovi ustrezno infrastrukturo'

Zlatar ob tem poziva državo, naj zagotovi "sistematično in premišljeno podporno infrastrukturo za prostovoljstvo" ter se vsak dan zaveda, kakšno družbeno vlogo imajo prostovoljci za skupnost in skupne izzive. "Ne da prostovoljce opazi le, ko se ti aktivirajo v boju z epidemijo, ob naravnih nesrečah ali blaženju posledic vojn, denimo nam bližnje vojne v Ukrajini, ki še traja. Naj bo prostovoljstvo prepoznano in podprto vsak dan in ne le ob krizah in nacionalnem tednu prostovoljstva," je poudaril.

"Tako lahko prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh. Prostovoljstvo namreč združuje ljudi iz vseh skupin in okolij, ne glede na njihovo starost in mesto v družbi," so na Slovenski filantropiji v sporočilu za javnost povzeli besede izvršnega direktorja Francija Zlatarja .

V Slovenski filantropiji ob nacionalnem tednu prostovoljstva izpostavljajo izjemne posameznike, ki nesebično in srčno podarjajo svoj čas ter znanje posameznikom in skupnosti. Zahvaljujejo se tudi prostovoljskim organizacijam, mentorjem, šolam in občinam, ki se zavedajo pomena prostovoljstva in solidarnosti ter si skupaj s filantropijo prizadevajo za razvoj kakovostnega prostovoljstva.

Osrednja dogodka v torek in četrtek

Osrednja dogodka nacionalnega tedna bosta Veseli in Slovesni dan prostovoljstva. Slovesni dan prostovoljstva bo potekal v torek v Kamniku, kjer bo Slovenska filantropija razglasila prejemnike nazivov Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev, Najboljša prostovoljska zgodba, Junaki našega časa, Prostovoljstvu prijazna občina 2022 in Naj prostovoljec ter Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi. V Ljubljani pa bo v četrtek na Prešernovem trgu potekal Veseli dan prostovoljstva, kjer se bodo predstavljale številne prostovoljske organizacije iz vse Slovenije.

Kot poudarja vodja programa prostovoljstva v Slovenski filantropiji Tjaša Arko, se pogosto ne zavedamo, da so sledi, ki so jih za sabo pustili prostovoljci, tiste, ki nam omogočajo, da se ne izgubljamo preveč: od markacij v gorah, do poti v šolo, neformalnih izobraževanj v času odraščanja in številnih prostočasnih in preventivnih aktivnosti v vseh obdobjih življenja.

"Pomembno je, da izkušnjo solidarnosti dobijo že otroci"

Ob letošnjem Veselem dnevu prostovoljstva pa praznujemo tudi evropsko leto mladih. Mladi prostovoljci v zadnjih dveh letih res izjemno aktivirali. Pomagali so pri blaženju posledic epidemije, opozarjali na podnebne spremembe in pomembnost varovanja narave, aktivirali so se za zaščito človekovih pravic in demokracije, našteva Arko.

Na Slovenski filantropiji ob tem izpostavljajo, kako zelo pomembno je, da otroci dobijo priložnosti za prostovoljstvo in izkušnjo solidarnosti že v vrtcu in šoli, pa tudi v prostovoljskih organizacijah.

"Prostovoljenje na mlade prostovoljce deluje kot protiutež pasivnosti in jim omogoča, da pridobijo dragocene izkušnje, krepijo socialni čut in širijo obzorja. Hkrati pa tudi sami sebi blažijo stiske, v katerih se znajdejo zaradi osamljenosti ali izključenosti, kar so potrdile številne študije tudi v času epidemije," poudarja Arko.

Poleg Slovesnega in Veselega dne prostovoljstva bodo po Sloveniji ves teden potekale številne prireditve. Na gradu Rajhenburg v Brestanici bodo v torek slovesno razglasili Naj prostovoljca in Naj prostovoljske organizacije v mestni občini Krško, s prostovoljstvom povezani dogodki bodo tudi v Kopru, Mariboru, Črni na Koroškem, Preboldu, Slovenj Gradcu, Štorah, Hrpelju-Kozini, Novem mestu, Domžalah in Trbovljah.