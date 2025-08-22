Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ministrica z izjavo o shranjevanju matičnih celic razburila starše

Ljubljana, 22. 08. 2025 18.46 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Špela Lobe
Komentarji
4

Več kot 3500 vzorcev matičnih celic novorojenčkov iz propadle Biobanke ostaja v podjetju GaiaCell Gordane Živčec Kalan, ki je nastalo na pogorišču podjetja v stečaju. Medtem ko Živčec Kalanova napoveduje, da bo v ponedeljek, če država ne najde ustrezne rešitve, ugasnila hladilnike, kjer so shranjeni vzorci, pristojni rešitev nimajo. Za ogorčenje staršev pa je poskrbela ministrica za zdravje, ki pravi, da ni nobenega razloga, da bi stroške nadaljnje hrambe prevzela država. Shranjevanje matičnih celic pa primerja z vlaganjem v delnice in sklade.

Gre za zasebno odločitev staršev, da bodo matične celice shranili v zasebnem podjetju. Tako ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel na naše vprašanje, ali bodo, glede na to, da rešitve ni na vidiku, torej starši morali sami plačati nadaljnjo hrambo matičnih celic svojih otrok. 

"Tako kot se odločamo za investicije v razne sklade v delnice, kjer se nam lahko vrednost poveča ali zmanjša, je tudi tu seveda, s to odločitvijo povezano določeno tveganje. Biobanka je šla v stečaj, tako da zagotovo ni razloga, da stroške za nadaljnje shranjevanje prevzame država."

GaiaCell
GaiaCell FOTO: Bobo

Starši ogorčeni

Ministrica v celoti zanemarja, da gre pri shranjevanju matičnih celic za strogo regulirano dejavnost, so ogorčeni starši. "Ministrica ne samo, da ne pozna civilnega prava, očitno celo ne pozna niti resorja, ki ga vodi. Shranjevanje človeških tkiv in celic je v Sloveniji regulirana biomedicinska dejavnost, za katero so ustanovljeni zakoni in tudi državni regulatorji, kot je JAZMP, da jo nadzirajo," pravi zdravnik in eden od staršev Goran Kotnik Oven

"Da ministrica primerja zdravje naših otrok s trgovanjem z delnicami, se sprašujem, a mi tukaj trgujemo s svojimi otroci? Tukaj gre za zdravje naših otrok, ne gre za nobeno trgovanje. In sprašujem se, kaj če te celice propadejo in bi rešile kakšno življenje. Ali je ministrici vseeno, reče, da je to tako, kot da nam delnice propadejo," dodaja še eden od sogovorcev. "In primerjanje shranjevanja matičnih celic 3500 otrok z vlaganjem v delnice in podobno je milo rečeno neresno. Breme plačila nadaljnje hrambe vzorcev niti javna agencija za zdravila, niti stečajni upravitelj Biobanke ne moreta prevaliti na starše," vztraja odvetnik Matej Vošner, ki zastopa starše. 

Nova stečajna upraviteljica poslov še ni v celoti prevzela

Medtem pa Javna agencija za zdravila sporoča, da finančne zadeve prenosa vzorcev niso v njihovi pristojnosti ter da naj se starši glede stroškov nadaljnjega shranjevanja obrnejo na ponudnike shranjevanja vzorcev. "Še hujše je to, da država oziroma JAZMP, da se eno leto skrivajo, da ne znajo ali pa nočejo pomagati družinam 3500 otrok, tem, ki imamo tam celice svojih otrok, da ne naredijo nič, ampak da se samo skrivajo in prelagajo odgovornost enega na drugega," še dodaja naš anonimni sogovorec. JAZMP je sicer sporočila še, da bo v ponedeljek v GaiaCellu izveden inšpekcijski nadzor, kjer se bo preverilo, ali je v cisterni dovolj tekočega dušika in ali je krak za dotok tekočega dušika v kriobanko še vedno odprt. Krioposode, v katerih so shranjeni vzorci, pa da naj bi sicer vzdrževale ustrezno temperaturo še nekaj dni tudi brez dotoka tekočega dušika. 

Gordano Živčec Kalan, direktorico GaiaCella, smo vprašali, ali bo svojo napoved, da bo ugasnila sistem, uresničila, a tega ni niti potrdila niti zanikala. Med iskanjem rešitve za več kot 3500 vzorcev matičnih celic, pa se je pred nekaj dnevi zamenjal še stečajni upravitelj Biobanke. Nova stečajna upraviteljica poslov še ni v celoti prevzela.

biobanka gaiacell matične celice shranjevanje ministrica izjava
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dalmatinac
23. 08. 2025 18.26
Spoštovana ministrica za zdravje, lahko vas je sram, da matične celice naših otrok primerjate z delnicami podjetij. Starši smo se odločili za hrambo izključno zaradi ZDRAVJA naših otrok, ne pa iz koristoljubja, ki bi ga bili deležni pri vlaganju v delnice in sklade, kot ste navedli. Glede na to, da zastopate tako pomembno ministrstvo, bi lahko premislili, preden boste dali izjavo za javnost. Če so vaši otroci primerljivi s tveganimi vlaganji, naši niso in NIKOLI ne bodo! Namesto, da podpirate kapitaliste, delajte tisto, za kar ste prisegli! Vam in vaši družini pa želim vse dobro, predvsem pa VELIKO ZDRAVJA!
ODGOVORI
0 0
mackon08
23. 08. 2025 08.38
+3
Podjetje je propadlo, starši bodo morali znova plačati, tako pač je.
ODGOVORI
3 0
Primarij
23. 08. 2025 08.09
+1
Starsi lahko sami shranijo vzorce v srugi banki.
ODGOVORI
2 1
zmerni pesimist
22. 08. 2025 21.20
+0
Zanimiva razlaga
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189