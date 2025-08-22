Ministrica z izjavo o shranjevanju matičnih celic razburila starše

Več kot 3500 vzorcev matičnih celic novorojenčkov iz propadle Biobanke ostaja v podjetju GaiaCell Gordane Živčec Kalan, ki je nastalo na pogorišču podjetja v stečaju. Medtem ko Živčec Kalanova napoveduje, da bo v ponedeljek, če država ne najde ustrezne rešitve, ugasnila hladilnike, kjer so shranjeni vzorci, pristojni rešitev nimajo. Za ogorčenje staršev pa je poskrbela ministrica za zdravje, ki pravi, da ni nobenega razloga, da bi stroške nadaljnje hrambe prevzela država. Shranjevanje matičnih celic pa primerja z vlaganjem v delnice in sklade.

Gre za zasebno odločitev staršev, da bodo matične celice shranili v zasebnem podjetju. Tako ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel na naše vprašanje, ali bodo, glede na to, da rešitve ni na vidiku, torej starši morali sami plačati nadaljnjo hrambo matičnih celic svojih otrok. "Tako kot se odločamo za investicije v razne sklade v delnice, kjer se nam lahko vrednost poveča ali zmanjša, je tudi tu seveda, s to odločitvijo povezano določeno tveganje. Biobanka je šla v stečaj, tako da zagotovo ni razloga, da stroške za nadaljnje shranjevanje prevzame država."

Starši ogorčeni

Ministrica v celoti zanemarja, da gre pri shranjevanju matičnih celic za strogo regulirano dejavnost, so ogorčeni starši. "Ministrica ne samo, da ne pozna civilnega prava, očitno celo ne pozna niti resorja, ki ga vodi. Shranjevanje človeških tkiv in celic je v Sloveniji regulirana biomedicinska dejavnost, za katero so ustanovljeni zakoni in tudi državni regulatorji, kot je JAZMP, da jo nadzirajo," pravi zdravnik in eden od staršev Goran Kotnik Oven. "Da ministrica primerja zdravje naših otrok s trgovanjem z delnicami, se sprašujem, a mi tukaj trgujemo s svojimi otroci? Tukaj gre za zdravje naših otrok, ne gre za nobeno trgovanje. In sprašujem se, kaj če te celice propadejo in bi rešile kakšno življenje. Ali je ministrici vseeno, reče, da je to tako, kot da nam delnice propadejo," dodaja še eden od sogovorcev. "In primerjanje shranjevanja matičnih celic 3500 otrok z vlaganjem v delnice in podobno je milo rečeno neresno. Breme plačila nadaljnje hrambe vzorcev niti javna agencija za zdravila, niti stečajni upravitelj Biobanke ne moreta prevaliti na starše," vztraja odvetnik Matej Vošner, ki zastopa starše.

Nova stečajna upraviteljica poslov še ni v celoti prevzela