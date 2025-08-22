Ministrica z izjavo o shranjevanju matičnih celic razburila starše

Gre za zasebno odločitev staršev, da bodo matične celice shranili v zasebnem podjetju. Tako ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel na naše vprašanje, ali bodo, glede na to, da rešitve ni na vidiku, torej starši morali sami plačati nadaljnjo hrambo matičnih celic svojih otrok.
"Tako kot se odločamo za investicije v razne sklade v delnice, kjer se nam lahko vrednost poveča ali zmanjša, je tudi tu seveda, s to odločitvijo povezano določeno tveganje. Biobanka je šla v stečaj, tako da zagotovo ni razloga, da stroške za nadaljnje shranjevanje prevzame država."
Starši ogorčeni
Ministrica v celoti zanemarja, da gre pri shranjevanju matičnih celic za strogo regulirano dejavnost, so ogorčeni starši. "Ministrica ne samo, da ne pozna civilnega prava, očitno celo ne pozna niti resorja, ki ga vodi. Shranjevanje človeških tkiv in celic je v Sloveniji regulirana biomedicinska dejavnost, za katero so ustanovljeni zakoni in tudi državni regulatorji, kot je JAZMP, da jo nadzirajo," pravi zdravnik in eden od staršev Goran Kotnik Oven.
"Da ministrica primerja zdravje naših otrok s trgovanjem z delnicami, se sprašujem, a mi tukaj trgujemo s svojimi otroci? Tukaj gre za zdravje naših otrok, ne gre za nobeno trgovanje. In sprašujem se, kaj če te celice propadejo in bi rešile kakšno življenje. Ali je ministrici vseeno, reče, da je to tako, kot da nam delnice propadejo," dodaja še eden od sogovorcev. "In primerjanje shranjevanja matičnih celic 3500 otrok z vlaganjem v delnice in podobno je milo rečeno neresno. Breme plačila nadaljnje hrambe vzorcev niti javna agencija za zdravila, niti stečajni upravitelj Biobanke ne moreta prevaliti na starše," vztraja odvetnik Matej Vošner, ki zastopa starše.
Nova stečajna upraviteljica poslov še ni v celoti prevzela
Medtem pa Javna agencija za zdravila sporoča, da finančne zadeve prenosa vzorcev niso v njihovi pristojnosti ter da naj se starši glede stroškov nadaljnjega shranjevanja obrnejo na ponudnike shranjevanja vzorcev. "Še hujše je to, da država oziroma JAZMP, da se eno leto skrivajo, da ne znajo ali pa nočejo pomagati družinam 3500 otrok, tem, ki imamo tam celice svojih otrok, da ne naredijo nič, ampak da se samo skrivajo in prelagajo odgovornost enega na drugega," še dodaja naš anonimni sogovorec. JAZMP je sicer sporočila še, da bo v ponedeljek v GaiaCellu izveden inšpekcijski nadzor, kjer se bo preverilo, ali je v cisterni dovolj tekočega dušika in ali je krak za dotok tekočega dušika v kriobanko še vedno odprt. Krioposode, v katerih so shranjeni vzorci, pa da naj bi sicer vzdrževale ustrezno temperaturo še nekaj dni tudi brez dotoka tekočega dušika.
Gordano Živčec Kalan, direktorico GaiaCella, smo vprašali, ali bo svojo napoved, da bo ugasnila sistem, uresničila, a tega ni niti potrdila niti zanikala. Med iskanjem rešitve za več kot 3500 vzorcev matičnih celic, pa se je pred nekaj dnevi zamenjal še stečajni upravitelj Biobanke. Nova stečajna upraviteljica poslov še ni v celoti prevzela.
