Država ne zagotavlja, da bo letališče Maribor po 15. juliju odprto

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušekje danes predstavila stanje glede letališča Maribor in odločitve vlade, da država prevzame nadzor nad letališčem. Kot je rekla, je šlo v tem primeru za edino možno rešitev, da bi letališče lahko obratovalo po 15. juliju, a v istem trenutku poudarila, da država ne more zagotoviti, da bo lahko dobila uporabno dovoljenje, ki bi omogočalo, da letališče ostane odprto po 15. juliju. Šlo bi za skoraj rekordno hitro pridobitev takšnega dovoljenja, zato je prihodnost letališča negotova, saj je Bratuškova poudarila, da bodo spoštovali zakonitost in zakonske roke.

Vlada se je za intervencijo in prevzem letališča odločila zato, ker je menila, da je letališče pomembno za razvoj Štajerske in ker se bodo s tem lahko izognili plačilu kazni in vračanju evropskih sredstev. Po njihovih ocenah bi z zaprtjem pred letom 2021 bili dolžni plačati od 5 do 10 milijonov evrov kazni, a poudarjajo, da zdaj prevzemajo stroške obratovanja letališča, ki bi za leto 2019 bili 300.000 evrov, za leto 2020 pa 700.000 evrov.

Za odločitev po njihovo niso potrebovali razpisa, saj naj bi šlo za prenos pooblastil in delovanja med državnimi organi. Vlada je poudarila, da gre za kratkoročno rešitev in da na dolgi rok letališča nima namena upravljati, pomembno je bilo, da se zadeva reši pred 15. julijem.