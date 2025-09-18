Država pristopila k programu obveznega cepljenja drobnice in goveda

Kot je v izjavi po seji današnjega odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, so trenutno v postopkih priprave javnega naročila. "Odmerkov cepiva bo nekaj čez milijon, kar bo zadostovalo za precepitev tudi celotne populacije živine. Po oceni bo za to potrebnih okoli pet milijonov evrov, stroške bo krila država," je povedala.
Odločitve o tem, kdo bo kril stroške samega cepljenja, pa ministrstvo po njenih besedah še ni sprejelo. "Večina držav EU ne krije stroškov cepiva in cepljenja, nekatere delno cepiva ali delno cepljenja. Glede na to, da je v Sloveniji sektor v izrednih težavah, se o stroških cepljenja še dogovarjamo," je dodala.
Namestnik generalnega direktorja uprave za varno hrano Matjaž Guček je medtem na seji odbora pojasnil, da postopki tečejo v smeri, da se bo cepljenje proti sevom tri, štiri in osem izvajalo v dobi, ko ni aktivnosti vektorjev oziroma krvosesnih mušic, ki bolezen prenašajo. Nato bo uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v drugi polovici prihodnjega leta na podlagi rezultatov oziroma tega, kar se bo dogajalo na terenu, odločala o tem, ali se bo to cepljenje nadaljevalo, je dodal.
Ministrstvo se je po besedah Čalušićeve v ponedeljek sestalo z rejci, sestanke bodo nadaljevali. Govorili so o možnosti neposrednih plačil, ki jih prejemajo rejci in kmetije na območju z omejenimi dejavniki, v obliki predplačil. Glede tega pogovore nadaljujejo v smeri, da bi jih agencija za kmetijske trge izplačala v januarju, to pa zato, da ne bi letos ob dvakratnem izplačilu prišlo do obdavčitve, je povedala na seji odbora.
Glede možnosti za povračilo stroškov oz. odškodnin za poginule živali so se strinjali, da bi kot dokaz za poginule jagenjčke, ki še niso bili individualno označeni, veljale listine v zbirnih mestih. Po njenih navedbah bodo preverili možnost za spremembo rejskega programa. V teh dneh bodo rejci od strokovnih sodelavcev dobili informacijo, na kakšen način bi to lahko izpeljali.
Stanje na področju odvoza kadavrov se po njenih navedbah izboljšuje. Okužbe so doslej potrdili na 105 kmetijskih gospodarstvih, poginulih živali, ki čakajo na odvoz, je 200, medtem ko jih je bilo v začetku septembra na vrhuncu pogina okoli 800. "V tem času smo optimizirali odvoz kadavrov s pomočjo ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje," je povedala.
Ministrica je napovedala možnost prilagoditve sektorskega razpisa za rejce drobnice v smeri podpore panogi. "Agencija bo pripravila pregled, kako uspešni so bili rejci drobnice na zadnjih razpisih in predvsem, če niso bili uspešni, zakaj," je navedla. Enako bodo naredili za male hribovske kmetije in ukrepe usmerili v bolj ciljne prilagoditve.
Glede obveščanja je ocenila, da se je izkazalo, da je to na ravni države nefunkcionalno oz. deloma pomanjkljivo. "Prizadevam si, da v naslednjih mesecih skozi različne ravni pogovorov, operativne sisteme, agencijo za kmetijske trge in podatkovne baze lahko sprejmemo odločitev, na kakšen način lahko hitreje informiramo pridelovalce, morda v obliki obveščanja preko mobilnih aplikacij," je povedala. Vse institucije je pozvala, naj vsaka prevzame svoj del odgovornosti.
Predsednik upravnega odbora Veterinarske zbornice Slovenije Tomo Wankmüller je pozval k cepljenju. "Cepljenje je edino orožje, s katerim zmoremo ustaviti in zatreti virusne bolezni. Zato vas prosim, da podprete cepljenje, ker bomo morali drugače čakati zelo dolgo, da se bo populacija prekuževala po naravni poti. To pa pomeni kup težav, kup poginov, kup nemoči lastnikov živali in veterinarjev," je dejal na seji odbora.
Odbor je danes sicer nadaljeval izredno sejo, ki so jo zahtevali v NSi in SDS. Ti so pripravili predloge sklepov v smeri, naj država nabavi cepivo, da naj bo cepljenje zastonj in da naj država povrne rejcem veliko gospodarsko škodo. Vse je odbor zavrnil. Potrdil pa je sklep koalicije, v katerem ministrstvu predlagajo, naj nadaljuje ukrepe na podlagi intenzivnega dialoga z deležniki.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.