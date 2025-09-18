Država pristopila k programu obveznega cepljenja drobnice in goveda

Uprava za varno hrano je pristopila k programu obveznega cepljenja drobnice in goveda proti bolezni modrikastega jezika. "Postopki za nabavo cepiva so sproženi, cepljenje bi se lahko začelo po novem letu," je dejal namestnik generalnega direktorja Uprave. Po besedah kmetijske ministrice bo stroške nabave cepiva krila država.

Bolezen modrikastega jezika FOTO: 24UR icon-expand

Kot je v izjavi po seji današnjega odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, so trenutno v postopkih priprave javnega naročila. "Odmerkov cepiva bo nekaj čez milijon, kar bo zadostovalo za precepitev tudi celotne populacije živine. Po oceni bo za to potrebnih okoli pet milijonov evrov, stroške bo krila država," je povedala. Odločitve o tem, kdo bo kril stroške samega cepljenja, pa ministrstvo po njenih besedah še ni sprejelo. "Večina držav EU ne krije stroškov cepiva in cepljenja, nekatere delno cepiva ali delno cepljenja. Glede na to, da je v Sloveniji sektor v izrednih težavah, se o stroških cepljenja še dogovarjamo," je dodala. Namestnik generalnega direktorja uprave za varno hrano Matjaž Guček je medtem na seji odbora pojasnil, da postopki tečejo v smeri, da se bo cepljenje proti sevom tri, štiri in osem izvajalo v dobi, ko ni aktivnosti vektorjev oziroma krvosesnih mušic, ki bolezen prenašajo. Nato bo uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v drugi polovici prihodnjega leta na podlagi rezultatov oziroma tega, kar se bo dogajalo na terenu, odločala o tem, ali se bo to cepljenje nadaljevalo, je dodal.

Ministrstvo se je po besedah Čalušićeve v ponedeljek sestalo z rejci, sestanke bodo nadaljevali. Govorili so o možnosti neposrednih plačil, ki jih prejemajo rejci in kmetije na območju z omejenimi dejavniki, v obliki predplačil. Glede tega pogovore nadaljujejo v smeri, da bi jih agencija za kmetijske trge izplačala v januarju, to pa zato, da ne bi letos ob dvakratnem izplačilu prišlo do obdavčitve, je povedala na seji odbora. Glede možnosti za povračilo stroškov oz. odškodnin za poginule živali so se strinjali, da bi kot dokaz za poginule jagenjčke, ki še niso bili individualno označeni, veljale listine v zbirnih mestih. Po njenih navedbah bodo preverili možnost za spremembo rejskega programa. V teh dneh bodo rejci od strokovnih sodelavcev dobili informacijo, na kakšen način bi to lahko izpeljali. Stanje na področju odvoza kadavrov se po njenih navedbah izboljšuje. Okužbe so doslej potrdili na 105 kmetijskih gospodarstvih, poginulih živali, ki čakajo na odvoz, je 200, medtem ko jih je bilo v začetku septembra na vrhuncu pogina okoli 800. "V tem času smo optimizirali odvoz kadavrov s pomočjo ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje," je povedala.