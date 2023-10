Država pustila Koroško na cedilu? Nekateri gradbinci že prodajajo terjatve

Župane v ujmi najbolj prizadetih koroških občin razburja dopis uprave za zaščito in reševanje, da dela, opravljena na vodotokih in cestah v septembru, ne spadajo več med intervencijske stroške po avgustovski ujmi. A intervencijska dela ponekod potekajo še danes, pravijo. Nekateri gradbinci medtem terjatve do občin že prodajajo finančnim družbam.

icon-expand Črna na Koroškem po poplavah, 7. 8. 2023 FOTO: Aljoša Kravanja

V petek poteče rok, do katerega morajo občine območnim izpostavam Uprave RS za zaščito in reševanje oddati zahtevke za povračilo intervencijskih stroškov, ki so nastali po ujmi v začetku avgusta. Nekatere občine so območnim izpostavam že predhodno posredovale delne zahtevke za povračilo intervencijskih stroškov, nakar so prejele dopis, da se stroški za opravljena dela na vodotokih in cestah v septembru ne štejejo več med intervencijske. Dopis, ki so ga v zvezi s tem prejeli koroški župani, je vse presenetil in razburil, zato pripravljajo skupen dopis pristojnim. "To je bilo presenečenje dneva," je novico, da je od slovenjgraške izpostave uprave za zaščito in reševanje dobil omenjeni dopis, za STA komentiral župan Občine Dravograd Anton Preksavec. Dejal je, da je preklic državnega načrta ob poplavah konec avgusta v zadnji točki navajal, da državni načrt za september na vodotokih in cestah še ostaja v veljavi. "Nikoli in nikdar ni nihče omenil, da vsa ta dela, ki se izvajajo septembra, ne bodo plačana iz intervencijskih stroškov," je dejal Preksavec. Enako je povedal tudi župan Občine Prevalje Matic Tasič. Intervencijska dela po avgustovski ujmi so se namreč, kot pravijo župani, nadaljevala tudi v septembru. Ponekod pa potekajo še ta teden, je dejala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak.

icon-expand Črna na Koroškem dober mesec po poplavah. Dela je še ogromno. FOTO: Aljoša Kravanja

Če stroški za dela, opravljena v septembru, ne bodo del intervencijskih stroškov, bi to pomenilo, da jih morajo občine plačati same ali pa čakati, da morebiti ta denar dobijo iz virov za sanacijo. A občine tudi tega ne vedo, kdaj bodo prejele sredstva za sanacijo, prav tako doslej še niso dobile nobenih sredstev za povračila stroškov intervencije. Medtem so občinske finančne rezerve izčrpane, izvajalci gradbenih del izstavljajo račune občini in po podatkih župana občine Dravograd nekateri gradbinci, da bi prišli do potrebnega plačila, tudi že prodajajo terjatve do občin finančnim družbam. S tem pa se med drugim tudi odrekajo delu plačila za opravljena dela. STA na dodatna pojasnila Uprave RS za zaščito in reševanje v zvezi z intervencijski stroški še čaka. "Tudi mi čakamo na nadaljnje usmeritve Uprave RS za zaščito in reševanje," pa je povedala vodja slovenjgraške izpostave Nada Jeseničnik Krajnc. V Mežiški dolini še vedno čakajo tudi na za ta teden obljubljeno dodatno mehanizacijo za dela na vodotokih. "Če začne intenzivnost padati, bodo brežine ostale take, kot so. So uničene in ne bi zdržale novih poplav. Upam, da bo ministrstvo enako intenzivno oz. še bolj delalo na ureditvi brežin reke Meže, zato da bo varnost večja, kot je bila pred poplavami. To tudi ljudje od nas zahtevajo," je poudaril prevaljski župan Tasič.

icon-expand Poplave so pustile globoke rane. Bodo zdaj občine ostale same? FOTO: Aljoša Kravanja