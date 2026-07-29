Od septembra naprej nižja subvencija za čipiranje mačk

Označitev in registracija mačk z mikročipom sta pomembna ukrepa za odgovorno lastništvo živali, sporočajo na UVHVVR. Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo mačke in njenega lastnika, kar je ključno predvsem v primeru, da se žival izgubi ali je zapuščena, poleg tega pa pristojnim službam olajša vračanje izgubljenih mačk njihovim lastnikom, prispeva k zmanjševanju števila zapuščenih živali ter izboljšuje nadzor nad populacijo mačk.
Da bi lastnike spodbudila k pravočasni označitvi in registraciji mačk, država v prehodnem obdobju krije del stroškov storitve. Za označitev in registracijo, opravljeno do 31. avgusta 2026, znaša subvencija 30 evrov na mačko.
Od 1. septembra do 31. decembra 2026 bo višina sofinanciranja nižja in bo znašala 8 evrov na mačko. Znesek se obračuna neposredno pri veterinarju, zato lastnik ob plačilu storitve poravna le razliko do polne cene.
Pristojni poudarjajo, da je označitev z mikročipom eden ključnih ukrepov za učinkovitejše reševanje problematike zapuščenih mačk in spodbujanje odgovornega ravnanja z živalmi.
Možnost sofinanciranja označevanja mačk je bila uvedena kot prehodni ukrep, ki lastnikom olajša prilagoditev na novo zakonsko ureditev. Ker se prehodno obdobje izteče konec leta 2026, UVHVVR lastnikom svetuje, naj označitev in registracijo svojih mačk uredijo čim prej ter se tako pravočasno pripravijo na začetek izvajanja zakonskih obveznosti.
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