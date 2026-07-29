Od septembra naprej nižja subvencija za čipiranje mačk

Označitev in registracija mačk z mikročipom sta pomembna ukrepa za odgovorno lastništvo živali, sporočajo na UVHVVR. Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo mačke in njenega lastnika, kar je ključno predvsem v primeru, da se žival izgubi ali je zapuščena, poleg tega pa pristojnim službam olajša vračanje izgubljenih mačk njihovim lastnikom, prispeva k zmanjševanju števila zapuščenih živali ter izboljšuje nadzor nad populacijo mačk.

Da bi lastnike spodbudila k pravočasni označitvi in registraciji mačk, država v prehodnem obdobju krije del stroškov storitve. Za označitev in registracijo, opravljeno do 31. avgusta 2026, znaša subvencija 30 evrov na mačko.