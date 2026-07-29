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Slovenija

Od septembra naprej nižja subvencija za čipiranje mačk

Ljubljana, 29. 07. 2026 13.59 pred 42 minutami 1 min branja 9

Avtor:
N.V.
Mačka

Od 1.januarja 2027 morajo biti vse lastniške mačke označene z mikročipom in vpisane v Centralni register hišnih živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zato vse lastnike poziva, da za to poskrbijo pravočasno. Od 1. septembra pa bo spremenjeno tudi sofinanciranje označitve in registracije mačk.

Označitev in registracija mačk z mikročipom sta pomembna ukrepa za odgovorno lastništvo živali, sporočajo na UVHVVR. Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo mačke in njenega lastnika, kar je ključno predvsem v primeru, da se žival izgubi ali je zapuščena, poleg tega pa pristojnim službam olajša vračanje izgubljenih mačk njihovim lastnikom, prispeva k zmanjševanju števila zapuščenih živali ter izboljšuje nadzor nad populacijo mačk.

Da bi lastnike spodbudila k pravočasni označitvi in registraciji mačk, država v prehodnem obdobju krije del stroškov storitve. Za označitev in registracijo, opravljeno do 31. avgusta 2026, znaša subvencija 30 evrov na mačko.

Mačke
Mačke
FOTO: Shutterstock

Od 1. septembra do 31. decembra 2026 bo višina sofinanciranja nižja in bo znašala 8 evrov na mačko. Znesek se obračuna neposredno pri veterinarju, zato lastnik ob plačilu storitve poravna le razliko do polne cene.

Pristojni poudarjajo, da je označitev z mikročipom eden ključnih ukrepov za učinkovitejše reševanje problematike zapuščenih mačk in spodbujanje odgovornega ravnanja z živalmi.

Možnost sofinanciranja označevanja mačk je bila uvedena kot prehodni ukrep, ki lastnikom olajša prilagoditev na novo zakonsko ureditev. Ker se prehodno obdobje izteče konec leta 2026, UVHVVR lastnikom svetuje, naj označitev in registracijo svojih mačk uredijo čim prej ter se tako pravočasno pripravijo na začetek izvajanja zakonskih obveznosti.

uvhvvr mačke čipiranje

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HitraVeverca
29. 07. 2026 14.57
Kakšne neki subvencije, vsakega mačka obvezno čipirati, tako kot to počnemo lastniki psov. Kakšno neki subvencioniranje, naj si vsak plača sam, hišni ljubljenčki so luksuz ne pa subvencija MOJEGA denarja..
Odgovori
0 0
tamiflu
29. 07. 2026 14.53
bravo, oderuška vlda, domače mačke čipirat, potepuške pa deportirat na kitajsko, bo zrihtal mahnjenić
Odgovori
-1
0 1
wsharky
29. 07. 2026 14.52
a je Janša tudi cepljen z mikročipom?
Odgovori
+0
1 1
EU Dig. Cenzura
29. 07. 2026 14.46
korak za korakom. najprej cipiranje sej ne bo nic drugega, potem sledi korak dve, cepljenje za steklino zato da bo biznis spet denarni… sej se ve kako se to dela. ceprav ni kuge biznis more bit pa ceprav umirajo zivali od teh cepiv, tako kot ljudje tudi!
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+2
2 0
jablan
29. 07. 2026 14.48
od kdaj pa ni kuge in parvoviroze?
Odgovori
+2
2 0
radar
29. 07. 2026 14.44
Kaj pa zlate ribice, a jib bomo tudi cipirali?
Odgovori
+2
3 1
Frzenk
29. 07. 2026 14.40
a to je kokotka zrihtala?
Odgovori
+4
5 1
Valkidžija
29. 07. 2026 14.28
Ho ho ho.. Kdo bo pa čipiral en kup potepuških mačk? Joj butale Slovenske.
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+5
6 1
Jgolez
29. 07. 2026 14.40
glih sam tiste bi blo treba da jih maš popisane
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+2
2 0
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