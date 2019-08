Država se pripravlja na dan, ko Adria Airways ne bo več letela

Ekonomske razmere nekdanjega nacionalnega letalskega prevoznika ni blesteča, in če Adria v naslednjih mesecih ne bo dobila investitorja ali novega lastnika, po mnenju poznavalcev ne bo dočakala novega leta. Kot smo poročali pred mesecem dni, naj bi se za Adrio sprva zanimala ameriška družba Mesa Air, a naši viri trdijo, da so po skrbnem pregledu ugotovili, da ima Adria glede na vrednost preveč dolgov. Ti naj bi po nekaterih ocenah znašali že kar 90 milijonov evrov. Zdaj naj bi Adrijino poslovanje pregledoval že drug kandidat – po naših zanesljivih informacijah gre tokrat za irsko družbo CityJet, a neuradno jo zanimajo posadke z letali, te pa so tako ali tako v lasti lizing skupin, vprašanje je, ali bi se za takšen manever strinjale tudi posadke, ki jim številni dnevi zdoma niso v interesu. Alen Ščuric je glede slovenskih letalskih strategij in Adrie zapisal, da "so finančni podatki tako slabi, da slabši ne morejo biti."

Država se, kolikor nam je uspelo izvedeti, saj so glede strategije Adrie precej skrivnostni, vse bolj pripravlja na dan, ko Adria več ne bo letela. Do zdaj je šlo bolj za namigovanja o sofinanciranju strateških linij, predvsem Bruselj in Frankfurt, ki zagotavljata potrebne povezave v Evropo in tudi do sedeža Evropske unije. Pri našem pregledu zakona o letalstvu ni bilo opredeljeno, kako bi država lahko takšne linije financirala, zato smo se za pojasnila obrnili na ministrstvo za infrastrukturo. Še več, evropske direktive so glede državne pomoči letalskim družbam zelo stroge, ravno zato Adria nove državne pomoči ne more dobiti.

Pred kratkim so na ministrstvu v javno obravnavo dali nov zakon o letalstvu, ki bi zagotavljal vse spremembe in želje, ki so se nabrale v zadnjih letih. Tako lahko vidimo, da so dodali tudi člen, ki opredeljuje, pod kakšnimi pogoji in koliko časa lahko država financira mednarodne letalske linije. Tudi na ministrstvu so nam potrdili, da je "MZI pripravil strokovne podlage, ki bi omogočale financiranje mednarodnega rednega zračnega prometa iz javnih sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo državno pomoč."Te so pripravili v prvi polovici leta, večino so začeli dopisovati po prvih znakih, da z Adrio ni vse v najlepšem redu.

Evropske omejitve glede pomoči letalskim družbam preprečujejo, da bi ta denar lahko dobila Adria, saj je bila leta 2014 po 50-milijonski injekciji Evropska unija bila jasna:"Pomoč za reševanje in/ali prestrukturiranje se lahko dodeli le enkrat v 10-letnem obdobju (načelo enkratne pomoči)." Ta stavka sta ključnega pomena za razumevanje dodanega člena v novem zakonu o letalstvu, kjer v obrazložitvi piše, da se "Mednarodni redni zračni promet lahko opravlja v obliki gospodarske javne službe v skladu s predpisi Evropske unije, tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju gospodarskih javnih služb." V naslednjem odstavku pa je ključ do razumevanja, zakaj država pripravlja načrta za dan, ko Adrie več ne bo: "Mednarodni redni zračni promet iz prejšnjega odstavka se lahko financira iz javnih sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo državno pomoč."Ker je Adria državno pomoč prejela že leta 2014, to pomeni, da nove državne pomoči ne more dobiti. Če te pomoči ne bi dobila, bi teoretično lahko izvajala te lete po merilih izvajanja gospodarskih javnih služb, a je z razumevanjem, da gre za državno pomoč, to nemogoče.