Država v inšpekcijske preglede vseh zaklonišč v Sloveniji

Potem ko je kranjski župan Matjaž Rakovec na dnevu odprtih vrat kranjskih zaklonišč opozoril, da zaklonišča, ni niso v upravljanju občine, niso ustrezna in pri tem omenil Domplan, upravnika večine večstanovanjskih stavb na območju občine Kranj, so nam od tam sporočili, da pravni status velike večine zunanjih zaklonišč ni urejen in torej ni jasno, kdo bi jih moral vzdrževati.

"Zemljiškoknjižno so v lasti Mestne občine Kranj ali morebiti kakšnih propadlih gradbenih podjetij iz bivšega sistema. Kot posebni skupni del več večstanovanjskih stavb je v zemljiško knjigo dejansko vknjiženo le eno zaklonišče v garažni hiši na Gogalovi ulici v Kranju. Še eno podobno na Likozarjevi ulici je napačno vknjiženo kot skupni del le ene stavbe, v teku pa je nepravdni postopek določitve pripadajočega zemljišča pred sodiščem, ki bo v posledici ta napačni vpis popravil."

Enako je pravni status večine notranjih zaklonišč (tistih, ki se nahajajo v kleteh posameznih stavb) vprašljiv, saj so zemljiškoknjižno opredeljena kot skupni del samo te stavbe, dejansko pa so namenjena uporabi širši soseski večstanovanjskih ali ceno enostanovanjskih stavb, še opozarjajo. "Ključni dokumenti, ki opredeljujejo namen posameznih posebnih skupnih delov (parkirišča, zelenice, igrišča, zaklonišča ipd.), so večino izgubljeni, saj so nastali že v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja (govora je o t. i. samoupravnih interesnih sporazumih za gradnjo večjih sosesk)," pojasnjujejo.

Domplan skrbi za skupne in posebne skupne dele teh stavb, a ker zaklonišča v to trenutno ne sodijo, etažnim lastnikom niso nikoli predlagali njihovega vzdrževanja, saj bi to pomenilo vlaganje v tuje nepremičnine. "Do dokončne ureditve pravnega statusa je skoraj nemogoče pričakovati, da bi etažni lastniki na kakršne koli stroške s tega naslova tudi pristali," ocenjujejo. Šele iz urejenega pravnega statusa bo razvidno, kdo bo financiral sanacijo in nadaljnje vzdrževanje. Do takrat pa je nemogoče "sredstva kar od nekje vzeti".

Priznavajo sicer, da so kot eden večjih akterjev na področju stanovanjske gradnje "nekako poskrbeli" za to, da so zaradi narave razvoja dogodkov določena zaklonišča oddana v najem raznim glasbenim skupinam, podjetjem za skladišča in društvom ter da zbrane najemnine so in še vedno služijo vsaj za osnovno vzdrževanje teh objektov, "sicer bi bili v nasprotnem marsikateri še v veliko slabšem stanju". "Nikakor pa to ne pomeni, da je Domplan uradni upravljalec teh zaklonišč in ji za njih dolžan skrbeti."

Na naše vprašanje, ali bodo tista, ki so oddana, zdaj izpraznili, pa: "Zaklonišč ne oddajamo mi. Gre za neko zatečeno stanje. V kolikor bo do sanacije prišlo, bodo sigurno izpraznjena."