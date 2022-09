Država v predčasni odkup dveh obveznic in v izdajo dodatnih obveznic

Z dodatno izdajo obstoječih evrskih obveznic RS77 je ministrstvo za finance v okviru transakcije upravljanja z dolgom državnega proračuna predčasno refinanciralo del dolga, ki zapade v letih 2023 in 2024.

Država se je namreč odločila za predčasni odkup obveznic RS83 in RS66, ki zapadejo konec marca 2023 in 9. septembra 2024. Država namerava odkupiti obveznice v skupnem nominalnem znesku 299,31 milijona evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu za finance, želijo obveznici refinancirati v času trenutno znanih tržnih razmer.