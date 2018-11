Država z novim davkom nad zapuščene avtomobile

V Sloveniji vsako leto iz prometa izločimo 100 tisoč vozil. Od tega jih v nezakoniti razgradnji, naravi ali tujini konča vsaj 70 tisoč. Tudi takim prizorom pa vsaj v tem obsegu v prihodnje ne bomo več priča.

"Ta dajatev pride v poštev samo za tiste ljudi, za tiste lastnike avtomobilov, ki niso pravočasno poskrbeli za razgradnjo avta in jim avto leži nekje zapuščen in ogroža neko okolje," pravi Boštjan Lajovic z ministrstva za infrastrukturo.

Najmanj 25 evrov na leto, pa vse do 141 evrov, odvisno od velikosti akumulatorja vozila, bo lastnike zapuščenih avtomobilov po žepu udaril davek. "Vsako leto dajatev, kot nekakšna spodbuda, v narekovajih, zato da se ljudje odločijo in ravnajo ekološko in odgovorno z vozili, ki jih ne uporabljajo več," je pojasnil Lajovic.



"Ekološka razgradnja pomeni, da pride vozilo na pravo mesto, v center za razgradnjo, z vozila kot prvo stvar se odstranijo nevarne snovi, se pravi olja, gorivo, akumulator, katalizator,"pa je pojasnil Gregor Vrhovec iz podjetja Avto VRHOVEC

Vrhovec Domžale.

Sledi odstranitev podvozja, motorja in menjalnika, na koncu vozilo še sprešajo in zmeljejo. Vse to - povsem brezplačno. Pot do tja pa - enostavna. "Mi vozilo sprejmemo na dvorišče, ali ga lastnik sam pripelje, ali ga mi pripeljemo, izdamo lastniku potrdilo o uničenju, on vzame potrdilo, prometno dovoljenje, registrske tablice, gre na tehnični pregled ali na upravno enoto in vozilo odjavi in ko je on v sistemu, da je avto oddal na razgradnjo vozila, je on s tem rešen vseh dajatev, vseh težav in vsega bremena, ki mu sledi, če tega ne stori," je dejal Vrhovec. "Če pa tega ne bodo storili in bo avto gnil na dvorišču in pod kozolci, bodo pa vsako leto plačevali davek," pa je dodal Lajovic.



Novo okoljsko dajatev bodo morali plačati vsi tisti, ki v enem letu po odjavi avtomobila iz prometa tega ne bodo vnovič registrirali. In če je davek v javnosti naletel na vsesplošen odpor, ga lastniki avtoodpadov pozdravljajo. "Evropa in cel svet stremi, da se rabljeno vozilo reciklira, da je čim več nadaljnje uporabe, to tudi pomeni, da človek pri nas kupi star blatnik, staro luč, ne da se gre za vsako stvar po novo," je povedal Vrhovec.

Kot glavnega krivca, zakaj se je število divjih odlagališč namesto zmanjševalo, z leti povečevalo, Vrhovec označuje vse prevečkrat odsotno državo.

Davka pa ne bo treba plačati lastnikom, ki bodo vozila še pravočasno razgradili, prodali ali pa bodo njihova vozila do aprila prihodnje leto dopolnila 30 let in se tako

uvrstila med starodobnike.