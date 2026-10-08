Država za obnovo Kanina do 60 milijonov evrov

Za proučitev in izvedbo aktivnosti sofinanciranja bo vlada ustanovila medresorsko delovno skupino s predstavniki ministrstev, pristojnih za infrastrukturo, gospodarstvo, turizem, šport in finance, so v sporočilu po seji vlade zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.
Ob upoštevanju nacionalne in evropske zakonodaje si bo vlada prizadevala zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. To je enkrat več kot v lani podpisanem pismu o nameri, ko je tedanja vlada izrazila pripravljenost, da država gradnjo nove krožne kabinske žičnice med Bovcem in tem edinim visokogorskim središčem v Sloveniji sofinancira v vrednosti do 30 milijonov evrov.
Projekt sicer vključuje gradnjo krožno kabinske žičnice v dveh delih, poleg tega pa še nove sedežnice Veliki Graben, sistema za zasneževanje, zaščite pred plazovi, garažne hiše in prostorov za spremljajoče dejavnosti. Površino centra naj bi ob tem bistveno povečali.
Pogajanja z edinim prijavljenim na razpis Občine Bovec za soinvestitorja v prenovo gorsko-turističnega centra Kanin, južnotirolskim izdelovalcem žičniške tehnologije Leitner, so sicer v sklepni fazi, enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je novinarjem ta teden povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Danijel Krivec, sicer tudi dolgoletni poslanec največje koalicijske stranke SDS.
Leitner naj bi ob vložku države 60 milijonov evrov vložil 25 milijonov evrov.
Cilj je ponovna vzpostavitev obratovanja že tri leta zaprtega smučišča. Ponovni zagon Kanina, ki ne obratuje od oktobra 2023, bi pomenil pomembno spodbudo za lokalno gospodarstvo in razvoj celoletne turistične ponudbe. Z nadaljnjimi aktivnostmi vlada podpira prizadevanja, da Kanin znova postane pomemben del turistične ponudbe Posočja in Slovenije, so zapisali na infrastrukturnem ministrstvu.
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