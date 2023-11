Država za obnovo po poplavah izplačala 410 milijonov evrov

Do 9. novembra 2023 je bilo v okviru interventnih ukrepov po poplavah delo zaključeno na 590 deloviščih. V okviru interventnih ukrepov na vodotokih je bilo delo zaključeno na več kot 400 kilometrih vodotokov, pri čemer je šlo na nekaterih odsekih za zahtevna in obsežnejša dela, kot je vračanje vodotokov v struge. Na dan 9. novembra 2023 je delo potekalo na 240 deloviščih. Na deloviščih izredne ukrepe izvaja več kot 1500 delavcev z več kot 1000 delovnimi stroji, so sporočili.

Z vlade so sporočili, da je ena od sanacijskih prioritet urejanje voda. "Na terenu dela potekajo intenzivno, z vsemi razpoložljivimi ekipami in vso razpoložljivo mehanizacijo za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. V sklopu izrednih ukrepov prioritetno poteka čiščenje naplavin, plavja ter stabilizacije dna in brežin strug vodotokov, z namenom pretočnosti in odvajanja zalednih voda."

Izredni ukrepi na Savi v Sneberjah

Vsa opozorila, ki so jih na Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah naslovili prebivalci, so odstopili Direkciji Republike Slovenije, ki si je na terenu stanje večkrat ogledala. Kot so sporočili z vlade, so pred poplavami, ki so bile napovedane za 3. november, na območju Sneberij postavili začasen obrambni nasip za zaščito naselja. Dolžina novega nasipa je približno 350 metrov. Na lokacijo je bilo pripeljane približno 4500 m3 zemljine. Stroški za izvedbo intervencijskega nasipa bodo plačani iz državnih proračunskih sredstev, ki so namenjeni za izvajanje nujnih ukrepov po poplavah. Trenutna ocena stroškov znaša 350.000 evrov, navajajo v sporočilu za javnost in dodajajo, da gre za začasno in ne stalno rešitev.

"Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih bo tudi v prihodnje v skladu z njenimi pristojnostmi spremljala potek del na vseh vodotokih in predlagala interventne ukrepe, če bo to potrebno. Te naloge bo še naprej opravljala v tesnem sodelovanju z občinami in lokalnim prebivalstvom, kar velja tudi za območje Sneberskega nabrežja in Mestne občine Ljubljana," so dodali.