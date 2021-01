Država začela zbiranje prijav škode po nedavnem potresu

Poziv uprave je namenjen regijskim izpostavam Brežice, Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec oziroma vsem občinam, ki so del omenjenih regijskih izpostav. Popis bodo začeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na objektih v 88 občinah.

Kot so ob tem še dodali v pozivu, bodo regijske komisije za ocenjevanje škode na svojih območjih do 19. februarja opravile kontrolne preglede, škodo na kulturni dediščini pa bo ocenil Zavod za varstvo kulturne dediščine do 9. februarja.