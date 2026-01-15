Država zagotovila zemljišče za postavitev dvigala na Markovec

Ideja o gradnji dvigala na Markovec je stara že skoraj desetletje. Potem ko so investicijo že večkrat zavrnili, so koprski občinski svetniki projekt maja lani vendarle potrdili. Dvigalo naj bi olajšalo povezavo med Markovcem in Žusterno.

Zemljišče v Semedeli je veliko 9788 kvadratnih metrov. Država bo prenos na Mestno občino Koper izvedla brezplačno, je v izjavi po terenski seji vlade v Kopru povedal podpredsednik vlade Matej Arčon . "Gre za zelo pomemben projekt za razvoj tako lokalne skupnosti kot promocije Kopra kot pomembnega turističnega in gospodarskega središča na Obali," je dodal.

Načrtovani projekt je prednostno namenjen občanom, predvsem pa stanovalcem območja Markovca, to je krajevnih skupnosti Žusterna in Za gradom. Ti bodo lahko vsakodnevne vožnje z osebnimi vozili v mestno središče zamenjali z veliko bolj trajnostnimi oblikami mobilnosti, kot sta hoja in kolesarstvo. S tem bodo po pričakovanjih ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj razbremenili lokalne ceste prometa z osebnimi vozili.

Preoblikovanje neurejenega območja z realizacijo načrtovanega projekta v javno površino z elementi trajnostne mobilnosti po navedbah ministrstva predstavlja premišljen prostorski poseg, ki ima pozitivne učinke na okolje, izboljšuje dostopnost in kakovost bivanja prebivalcev. Povečuje tudi prometno pretočnost in varnost vseh udeležencev v prometu ter podpira razvoj infrastrukture, pomembne za prihodnost tako občine kot širše regije, so zapisali.

Vrednost vseh investicijskih del v zvezi s projektom je ocenjena na 11 milijonov evrov. Mestna občina Koper pričakuje sofinanciranje v višini nekaj nad 6,3 milijona evrov v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od tega bo 50 odstotkov kohezijskih sredstev in 50 odstotkov sredstev iz državnega proračuna, so konec lanskega decembra povedali na občini.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričakujejo začetek del letos poleti. Gradnja naj bi po navedbah ministrstva trajala pet let od sklenitve pogodbe.