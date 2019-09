Država zaradi Adrie v interventno spremembo zakona, ki bi omogočal financiranje povezav

Ministrstvo za infrastrukturo je zaradi razmer v Adrii Airways pripravilo predlog dopolnitve zakona o letalstvu, ki bi omogočal vzpostavitev javne službe po vzoru nekaterih evropskih držav. S tem bi lahko država financirala oziroma s finančnimi posegi spodbujala določene letalske povezave, ključne za povezanost Slovenije s svetom.

Kot smo že poročali konec avgusta, so nam viri namigovali, da naj bi bil gospodarski položaj v Adrii slabši, kot so pričakovali, država pa je že pripravljala načrt B. Pred kratkim so na ministrstvu za infrastrukturo v javno obravnavo dali nov zakon o letalstvu, ki bi zagotavljal vse spremembe in želje v zadnjih letih. Dodali so tudi člen, ki opredeljuje, pod kakšnimi pogoji in koliko časa lahko država financira mednarodne letalske linije. Tudi na ministrstvu so nam potrdili, da je"MZI pripravil strokovne podlage, ki bi omogočale financiranje mednarodnega rednega zračnega prometa iz javnih sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo državno pomoč". Adria v tem primeru ne more dobiti sredstev, saj je že pred leti dobila državno pomoč, pravila Evropske unije pa ne dovolijo nove pomoči.

Odziv AA: "Adria Airways se sooča z zahtevnimi poslovnimi razmerami, zato poslovodstvo družbe intenzivno išče rešitve, ki bi družbi omogočile stabilnejše poslovanje. Prizadevamo si, da vse letalske operacije izvedemo po predvidenem voznem redu.Potnikom svetujemo, naj spremljajo aktualne potovalne informacije na spletni strani Adrie Airways."

Te so pripravili v prvi polovici leta, večino so začeli dopisovati po prvih znakih, da z Adrio ni vse v najlepšem redu. A okoliščine so se v nekaj tednih tako poslabšale, da država ne more počakati na večjo spremembo zakona, ki je napovedana za naslednje mesece, in tako mora interventno posegati v veljavni zakon.Predlog je že v medresorskem usklajevanju, pričakuje pa se, da ga bodo obravnavali na eni izmed prihodnjih sej. "Morebitna vzpostavitev gospodarske javne službe na področju letalstva, s katero bi omogočali povezljivost Slovenije s svetom v primeru stečaja Adrie Airways, je zato zapleten in dolgotrajen postopek, ki ga mora odobriti Evropska komisija," so še sporočili.

V obrazložitvi, zakaj je to potrebno, so zapisali, da bi "morebitna izguba ene ali več povezav ljubljanskega letališča z drugimi letališči pomenila še manjšo letalsko povezljivost Slovenije in slabše možnosti za slovensko gospodarstvo in prebivalce". Ministrstvo v obrazložitvi zapiše, da ob aktualnih težavah edinega slovenskega prevoznika, ki izvaja mednarodni redni zračni prevoz, Adria Airways, in katerega delež prometa na največjem slovenskem letališču Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je največji, je "očitno, da se mora država pripraviti na okoliščine, ki lahko nastanejo ob izgubi ene ali več letalskih povezav".

MZI: "Če bodo v primeru stečaja Adrie Airways drugi letalski prevozniki prevzeli povezave, ki jih Slovenija potrebuje, vzpostavitev gospodarske javne službe ne bo potrebna. "

V primeru nenadnega stečaja letalskega prevoznika Adria Airways in če drugi letalski prevozniki EU glede na velikost trga, potniški potencial ne bi začeli opravljati mednarodnega zračnega prevoza iz Slovenije oziroma v Slovenijo, bi lahko bilo mogoče "vzpostaviti obveznost javne službe in na ta način zagotoviti morebitne izgube letalskih povezav, ki so za Republiko Slovenijo velikega pomena". Po naših informacijah so v Lufthansi že preštevali zasedenost posameznih linij, zaradi splošnega pomanjkanja letal pa bi se, ob stečaju Adrie, vsaj nekaj tednov spopadali z okrnjeno letalsko povezljivostjo. Zato bo vzpostavitev teh javnih služb najverjetneje potrebna, da se privabi letalske družbe in povrne zaupanje potnikov v letalske povezave. Po tržnih pogojih bi tuje letalske družbe verjetno prevzele le tiste povezave, ki so za njih dobičkonosne, če pa ne bi bile, bi država v sorazmernih deležih lahko te financirala in jih tako privabila.