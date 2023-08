Države ponujajo pomoč ob poplavah v Sloveniji

Hrvaška, Madžarska in Črna gora so v odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del države, slovenskemu ljudstvu izrekle sožalje in ponudile pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zagotovila mobilizacijo pomoči, ko bo to potrebno.

"Srce parajoče je spremljati uničenje ogromnih poplav v Sloveniji. EU je na strani slovenskega ljudstva. Mobilizirali bomo podporo, ko bo to potrebno," je na Twitterju zapisala predsednica Evropske komisije. Opomnila je, da je evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič že v Sloveniji. icon-expand Nazarje, prizor uničenja FOTO: Bobo Pomoč so ponudile tudi druge države. "Predsedniku vlade Robertu Golobu sem v telefonskem pogovoru izrazil sožalje zaradi treh umrlih v uničujočem neurju v Sloveniji. Poudaril sem pripravljenost Hrvaške, da nudi vso potrebno pomoč slovenskemu narodu," je v petek zapisal hrvaški premier Andrej Plenković. Podobno je dejala madžarska predsednica Katalin Novak, ki je zapisala, da je globoko pretresena zaradi katastrofalnih razmer, ki so jih povzročili nenadne poplave in zemeljski plazovi v nekaterih predelih Slovenije. "Spoštovana predsednica Nataša Pirc Musar, moje misli in molitve so z vami in vsemi vpletenimi. Upam, da vam bo uspelo čim prej obvladati razmere," je dejala in dodala, da Madžari vedno ponudijo pomoč, kadar je to potrebno. PREBERI ŠE Golob: Škoda bo presegla 500 milijonov evrov Črnogorski premier Dritan Abazović je tvitnil, da so v stiku s slovensko vlado in da so "na voljo z vso razpoložljivo pomočjo našim prijateljem". Ob tem je izrekel sožalje svojcem žrtev. Slovenski premier se je svojima kolegoma že zahvalil, podobno se je madžarski predsednici zahvalila Pirc Musarjeva. Kot je v petek opozoril Golob, je ujma verjetno povzročila največjo škodo v naravnih nesrečah v zgodovini samostojne Slovenije. Z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem sta zagotovila, da so na terenu vse razpoložljive enote, sprejeti pa nameravajo tudi pomoč iz tujine. "Razmere so res katastrofalne in prav je, da sprejmemo pomoč, ki je na razpolago," je dejal premier. Pri tem domneva, da bo Slovenija pomoč najverjetneje sprejela v obliki mehanizacije za sanacijo cestne infrastrukture. Minister Šarec pa je dodal, da bodo sprejeli tako pomoč drugih držav kot pomoč iz evropskega mehanizma, se pa morajo razmere najprej toliko umiriti, da bodo lahko tuje ekipe ustrezno razporedili na teren. icon-expand Pasica Slovenija pod vodo FOTO: 24UR