Državljan Gale

Odkar je vlada Janeza Janše prevzela oblast, državljani lahko le nemo opazujemo javno šikaniranje vsakogar, ki si drzne kakorkoli kritizirati predsednika vlade in njegove ministre. Vladni vrh je pod okriljem koronakrize v nekaj mesecih storil toliko napak kot še nobena politična garnitura. Kot da bi živeli vzporedno realnost, se podpirajoči vladni uradniki in poslanci ne zmenijo za opozorila, ki prihajajo od opozicije, medijev ali civilne družbe. Trdno prepričani o svoji misiji pod sloganom "skupaj zmoremo", najraje na dopisnih nočnih sejah, pod okriljem boja proti novemu koronavirusu, demontirajo institucije in pravni red države.

Vladni diskurz postaja neprebavljiv. V ospredju so tradicionalni stereotipi o družini, religiji in domovini. Predsednik vlade ne zamudi dneva, da ne bi na Twitterju obračunaval z novinarji, mediji in navadnimi državljani. Po novem tudi s tujimi diplomati, za katere je prepričan, da mu grozijo, ko se z njim ne strinjajo. Temu sledijo zvesti sledilci iz medijske orbite stranke SDS. Na trenutke je videti, kot da tekmujejo med seboj, kdo bo v svoji primitivnosti zvestejši vrhovni vodji. Potem so tukaj "novinarji" in televizijski voditelji s televizije SDS, ki javno etiketirajo in žalijo ljudi na najbolj nizkoten način.

Neposlušne državne uslužbence se kaznuje najprej s šikaniranjem, če pa to ne zaleže, tudi z odpovedjo delovnega razmerja, kakor v primeru Ivana Galeta. Odpustili so ga s pojasnilom, da je "ponaredil naročilnico" za storitev, ki je bila opravljena in bi v vsakem primeru morala biti plačana. Drugi očitek je "splošno zanemarjanje delovnih dolžnosti", kar je znani mehanizem za ustrahovanje zaposlenih. V primeru Galeta pa je očitno zadostni razlog za odpoved delovnega razmerja. Vladna garnitura, na čelu z ministrom Zdravkom Počivalškom, ki ga je Gale javno razkrinkal s spornimi posli pri nabavi zaščitne opreme, na usodo uslužbenca ni pomislila niti za trenutek. Temu skladno so sledili pozivi Janševih poltronov, ki so se javno naslajali nad usodo Galeta. Češ zdaj ko je brezposeln, ga lahko zaposli kakšna levičarska nevladna organizacija. Čeprav bo končni epilog v tej zadevi podalo sodišče, je bilo vedenje dela javnosti ogabno in skrajno neprimerno. Galetova usoda je opozorilo za vsakega pogumneža, ki bi želel razkriti sporne posle, vezane na vladni vrh. Na žalost je razmerje političnih sil v parlamentu takšno, da opozicija državljanov, kot je Ivan Gale, ne more zaščititi. Mentalni sklop vladne večine je prepričan, da jim nihče nič ne more. V državnem zboru so se obkrožili s poslanci razbite DeSUS in politično mrtve SMC, prodane za poslansko plačo. Za te je Gale le stranski produkt misije "reševanja življenj" v režiji njihovega šefa. Ničesar boljšega ne najdemo niti na strani poslancev NSi, saj niti ne razumejo, kaj se pravzaprav dogaja, niti na strani poslancev največje SDS, identificiranih z vrhovno vodjo kot obliko najvišje avtoritete.

V takšnem sistemu je nevarno, da državljan Ivan Gale postane simptom. Ne kot žvižgač, ampak kot državljan, s katerim je oblast brutalno obračunala. Dve leti mandata sta dovolj, da se prakse te politike vrinejo v vse podsisteme družbe. Tokrat je oblast nasproti dobila pismenega pravnika Galeta, ki se je znal postaviti zase in javno zagovarjati svoja stališča. Svojo bitko bo Gale naprej vodil na sodišču. Predstavljajte si, kaj oblast lahko naredi državljanu, ki nima teh zmožnosti – državljanu, ki preprosto želi delati pošteno in zaslužiti svojo plačo. Primer Gale bi nas zato moral še kako skrbeti. To, kar se je zgodilo njemu, se jutri lahko zgodi komurkoli od nas. Ključni problem je v naslednjem. Aktualna politika, na čelu z Janezom Janšo in njegovo stranko, nikakor ne more razumeti, da sta na primer Ivan Gale in Zlatan Čordić - Zlatkodržavljana Republike Slovenije. Tako kot Janez Janša ali Borut Pahor. Nič več in nič manj! To, kaj mislita o politični garnituri na oblasti, ali to, kakšen priimek ima nekdo od njiju, ni v nobenem nasprotju z ustavo in zakoni te države. Kognitivna orbita okrog Janeza Janše ne more razumeti, da ne morejo biti državljani, kritični do oblasti, razlog za kakršnokoli šikaniranje, kaznovanje ali pretepanje. Prav tako ne razume, da tudi če državljan protestira na ulicah in pri tem stori prekršek, to ni razlog, da ga policist zveže ali po tleh zvleče v marico. Položaj je alarmanten. Ministri, nekateri državni sekretarji in SDS-mediji celo pozivajo policijo, naj ukrepa na tak način. To je porazno.

Desna politika meša pojma domovina in država. Ta je last nas vseh – državljanov! Domovina je fiktiven pojem, obstajajoč le v glavah ljudi. Za Janeza Janšo in njegove sledilce je merilo zvestobe domovini nekaj, kar definirajo kot "intimna opcija". Prepričani so, da je Slovenija njihova in da vsak, ki je (v letu 2020!) kritičen do oblasti ali drugega podsistema, avtomatsko proti Sloveniji in njeni samostojnosti. Ljudi bi kar pošiljali "tja, od koder so prišli". To je ključna napačna predpostavka. Ko jo enkrat ponotranjite, je nestrpnost do drugačnih le latentna posledica, s katero se strinjate v zameno za zdravljenje lastnih frustracij. In še argument o (so)odgovornosti medijev. Pri najvišji stopnji sovraštva do vsega, kar se ne strinja s politiko te vlade, te dni prevladuje SDS-televizija. Pravzaprav ne gre za medij, ampak za PR-izpostavo stranke SDS, ki svoj program utemeljuje na teorijah zarote. Prepričani o svojem prav odkrito blatijo javno RTV in druge komercialne medije. Ko MSM-mediji ne poročajo o njihovih teorijah zarote, na televiziji SDS ustvarjajo prepričanje, da so MSM-mediji pristranski in del iste zarote, o kateri ne želijo poročati.