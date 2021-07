Veliko priznanje za slovenske bolnike in zdravnike: prestižna nagrada za Modicevo in Zvera

Kristina Modic, predsednica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, ter predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo na UKC Ljubljana, Samo Zver, sta prejemnika prestižne nagrade državljan Evrope za leto 2021, ki jo vsako leto podeljuje Evropski parlament. Dobitnika nagrade sta organizirala uspešno kampanjo zbiranja sredstev za nakup aparatur CAR-T za napredno zdravljenje raka in s tem pomembno prispevala k boju proti raku tudi na ravni Evropske unije.

V četrtek je Evropski parlament razglasil dobitnike nagrade državljan Evrope za leto 2021, med katerimi sta tudi Slovenca, predsednica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic in predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana prof. dr. Samo Zver. Nagrado sta prejela za projekt 'Za solidarnost in vseevropski zdravstveni napredek bolnikov z rakom'.

Nagrajenca so za prestižno nagrado Evropskega parlamenta predlagali evropski poslanke in poslanci iz Slovenije Tanja Fajon, Milan Zver, Irena Joveva, Ljudmila Novak, Klemen Grošelj in Franc Bogovič.

Kot je znano, sta nagrajenca organizirala uspešno akcijo zbiranja sredstev za nakup aparatur za napredno zdravljenje raka, s katero sta spodbudila solidarnost ter poudarila pomen dostopnosti javnih zdravstvenih storitev. "Obenem je akcija tudi pomemben prispevek k uresničevanju načrta EU za boj proti raku," so v sporočilu za javnost sporočili iz Evropskega parlamenta. Kristina Modic je povedala, da je počaščena, da je med prejemniki nagrade, in zelo ponosna, da s kolegi iz Združenja L&L sodelujejo z vrhunskimi strokovnjaki pri uvajanju novih terapevtskih možnosti za bolnike s krvnimi raki. "Seveda pa to priznanje delim s svojimi kolegi iz združenja, ki so se angažirali v projektu, vsemi vključenimi strokovnjaki in raziskovalci, vsemi bolniki, ki so se izpostavili s svojimi zgodbami, vsemi angažiranimi posamezniki, ki so se aktivirali pri zbiranju donacij, in nenazadnje z vsemi donatorji. Skupaj nam je uspelo nepredstavljivo veliko v zelo kratkem času," je sporočila.

icon-expand Kristina Modic FOTO: Miro Majcen

Sicer pa, kot pravi, izzivov ter skupnih projektov in akcij nikoli ne zmanjka. Tako velika akcija, kot je bila CAR-T, bo sicer po njenem mnenju verjetno težko ponovljiva, a že septembra pripravljajo "nekaj novega in pomembnega za bolnike s krvnim rakom, kar bo zagotovo utiralo pot tudi na druga področja onkologije. A o tem več v začetku septembra." Samo Zver je povedal: "Nikoli se ne lotim stvari zato, da bi dobil neko nagrado, ampak zato, ker je to prav. Mi pa to pomeni veliko, ker daje neko legitimnost mojemu teženju, ki mogoče ni ravno vsakdanje, in mi daje potrditev za nadaljevanje".

icon-expand Samo Zver FOTO: 24ur.com

Evropski parlament sicer vsako leto podeli omenjeno nagrado za nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje med prebivalkami in prebivalci EU, pa tudi vrednote Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine. Med doslej nagrajenimi projekti so tudi takšni, ki so poudarjali socialne storitve in integracijo, izobraževanje, medkulturni dialog, umetnost in kulturo, varstvo okolja ter zgodovinski spomin.

Kandidate lahko predlagajo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, posamezniki, skupine ter organizacije civilne družbe.