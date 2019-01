Državljani BiH bodo vloge za delovna dovoljenja v Sloveniji odslej lahko oddali elektronsko

Vzpostavitev novosti, ki velja od 24. decembra, je med drugim vključevala širitev digitalizacije obrazcev in postopkov v okviru projekta eBDP. V njegovem sklopu so namreč lani vzpostavili možnost elektronskega vlaganja vlog za enotna dovoljenja za prebivanje in delo, elektronsko vlaganje pa so zdaj razširili še na delovna dovoljenja na podlagi sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji.

Ker delovo silo vse težje najdejo doma, zaposlujejo tujce

Ti državljani predstavljajo največji delež tujih delavcev v Sloveniji. Število tujcev, ki delajo v Sloveniji, sicer v zadnjem času močno raste, saj delodajalci predvsem za nekatere deficitarne poklice delovno silo vse težje najdejo doma, zato zaposlujejo tujce.

Na ministrstvu pričakujejo, da bo elektronskega vlaganja vlog čim več, saj bo to po njihovih besedah olajšalo postopke obema stranema.

Podoben sporazum velja tudi za zaposlovanje srbskih državljanov v Sloveniji. Dokument med drugim določa ključne elemente, kot so pogoji in obseg zaposlovanja srbskih državljanov v Sloveniji, pogoje in postopke za izdajo delovnih dovoljenj ter obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev.