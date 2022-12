Državljani Severne Makedonije tihotapili cigarete v vrednosti 60.000 evrov

Policisti Policijske uprave Koper so okoli polnoči na izogibališču ob cesti Razdrto–Senožeče zalotili tri osebe pri tihotapljenju blaga. Iz tovornega vozila s priklopnikom registrske oznake Severne Makedonije, ki ga je uporabljal 51-letnik, so pretihotapljeno blago prelagali v osebni avtomobil, ki je imel registrsko oznako Slovenije in sta ga uporabljala druga dva člana druščine, 24-letni državljan Severne Makedonije z urejenim začasnim prebivanjem v Sloveniji ter 19-letna državljanka Severne Makedonije, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

V tovornjaku pa so skrivali kar 17.465 škatlic cigaret različnih znamk, kar znaša 349.300 cigaret. Skupni znesek, ki bi ga prejeli za prodajo cigaret, bi znašal 60.140,52 evra.

Zaseženi cigareti so bili predani v hrambo uslužbencem FURS Koper. Naslednji dan so opravili še hišne preiskave tovornega vozila in priklopnika, osebnega vozila in stanovanja na območju Nove Gorice, vendar tam niso zasegli ničesar. Vsi osumljeni so bili privedeni pred preiskovalnega sodnika, vendar so bili po zaslišanju izpuščeni na prostost.

V Republiki Sloveniji je za storitev kaznivega dejanja tihotapstva zagrožena zaporna kazen v trajanju od enega do desetih let zapora in denarna kazen.