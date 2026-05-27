Slovenija

Državljani tretjih držav brez volilne pravice na lokalnih volitvah?

Ljubljana, 27. 05. 2026 17.34 pred 43 minutami 1 min branja 19

Avtor:
STA M.S.
Lokalne volitve

Poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Poslanci predlagajo, da se volilne enote v ožjih delih lokalnih skupnosti, torej krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih, lahko določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.

Kot so navedli, je glavni namen predlaganih sprememb "urediti pravno podlago za vzpostavitev enakomernega razvoja vzpostaviti bolj pravično, uravnoteženo in enakomerno zastopanost vseh delov v lokalnih skupnosti".

Zdajšnja ureditev, sprejeta leta 2024, je namreč določila volitve v te ožje dele občin v eni volilni enoti. Predlagatelji menijo, da bi zaradi tega bili kandidati iz gosteje poseljenih območij v svetih krajevnih oziroma vaških skupnosti v prednosti pred podeželskimi območji.

Predlagajo črtanje volilne pravice do volitev v svete teh delov skupnosti tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.

Poleg tega so v SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resnici predlagali odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč sedaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili.

Predlagajo, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih.

volitve tretje države volilna pravica

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

KOMENTARJI19
strpno
27. 05. 2026 18.15
Dober predlog. Manjka pa še zakon, ki naj na državnih volitvah prepoveduje volilno pravico Slovencem, ki ne živijo v Sloveniji!
Perivnik
27. 05. 2026 18.11
Super. Pravzaprav edino pravilno. Tudi tujci iz drugih držav ne bi smeli voliti. Sprašujem se, zakaj sploh bi? Naj volijo v svojih državah. Ko ali če dobijo državljanstvo, šele takrat je logično, da volijo v Sloveniji. Ne vem kaj tu komu ni jasno?
natas999
27. 05. 2026 18.04
spet bojo levi cvilili
Noleani
27. 05. 2026 18.04
Pa saj je bil zakon o volilni pravici tujcem in tistim z dovoljenhem za prebivanje tako ali tako protizakonit in protiustaven. Po zakonu imajo pravico voliti pri nas samo polnoletni državljani Republike Slovenije. Kako je ta zakon sploh lahko kdo sprejel brez ustavne presoje mi ni jasno.
PoldeVeliki
27. 05. 2026 18.03
Podpiram. Tujci nimajo kaj glasovat.
Bolfenk2
27. 05. 2026 18.02
Edino pravilno. Tujci nimajo kaj za početi na volitvah.
Samo navijač
27. 05. 2026 17.57
Pa samo tretjih. Že drugih držav. Ce komu kaj ne paše ...... vozi.
Fran Miličnikski
27. 05. 2026 17.54
izgleda kot nek švicarski sistem
agent.brinko
27. 05. 2026 17.50
naslednji zakon je, da se lahko voli le desne stranke ker leve nimajo programov za blaginjo Slovenije?
frenk7
27. 05. 2026 17.50
janšizem je najnižja intelektualna, kulturna in politična oblika nasilja nad normalnimi državljani
Dragica Cegler
27. 05. 2026 17.48
Se pravi drzavljan Sudana je lahko izbirsl župana Celja,če prav razumem.
Vakalunga
27. 05. 2026 17.47
Odlično, zadeve gredo v pravo smer..
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Znana Slovenka žari od ljubezni
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Potujete v BiH? Sedaj so kazni za prometne prekrške strožje
Zaposleni, to so nova pravila glede bolniške
Sobodajalci pred poletjem opozarjajo na spletne prevare pri rezervacijah
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet
UEFA Liga prvakov v soboto ob 17.00 na POP TV
Japonski hrošč: zakaj je tako nevaren in kaj storiti, če ga vidite?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Kmetija
Dekle iz doline
Sanjski moški
