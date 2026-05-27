Državljani tretjih držav brez volilne pravice na lokalnih volitvah?

Poslanci predlagajo, da se volilne enote v ožjih delih lokalnih skupnosti, torej krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih, lahko določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.

Kot so navedli, je glavni namen predlaganih sprememb "urediti pravno podlago za vzpostavitev enakomernega razvoja vzpostaviti bolj pravično, uravnoteženo in enakomerno zastopanost vseh delov v lokalnih skupnosti".

Zdajšnja ureditev, sprejeta leta 2024, je namreč določila volitve v te ožje dele občin v eni volilni enoti. Predlagatelji menijo, da bi zaradi tega bili kandidati iz gosteje poseljenih območij v svetih krajevnih oziroma vaških skupnosti v prednosti pred podeželskimi območji.

Predlagajo črtanje volilne pravice do volitev v svete teh delov skupnosti tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.

Poleg tega so v SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resnici predlagali odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč sedaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili.

Predlagajo, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih.