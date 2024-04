Najstnici kradli v središču Ljubljane

V torek sta v središču mesta državljanki Hrvaške, 19-letnica in mladoletnica, izvedli dve drzni tatvini. Oškodovankama sta iz torbic ukradli polni denarnici, so sporočili iz PU Ljubljana. Policisti so osumljenki prijeli, pri njima našli ukradene predmete, ki so jih kasneje vrnili oškodovankama. Policija pri tem svetuje, naj so občani pozorni in pazijo na svojo lastnino.

Med zbiranjem obvestil je bila osumljenkama odvzeta prostost. Zoper 19-letnico in mladoletnico bo podana kazenska ovadba zaradi kaznivih dejanj drzne tatvine.

Tako imenovane žeparske tatvine so razširjene po vsem svetu, predvsem v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, ki so izurjene z zvijačami, s katerimi zamotijo žrtev. Dokopati se želijo zlasti do gotovine, čekov, plačilnih kartic, redkeje pa do nakita, ur in ostalih vrednih dokumentov. Pogost primer kraje je, ko eden od žeparjev zamoti žrtev, drug pa ji ukrade denarnico. Takšne kraje so pogoste tudi na železniških postajah, vlakih in na mestih, kjer gnečo lahko izkoristijo za neopazno krajo.

Policisti svetujejo, da s sabo ne nosite večjih količin gotovine in da z njo ne plačujete. Ob tem pa tudi, da pazite na plačilne kartice, čeke in osebno prtljago, ki jo nosite čimbolj ob telesu. Opozarjajo še, naj bo ročna torbica vedno zaprta in nikoli ne brez nadzora. Pred krajo se lahko zaščitite z nenehno pozornostjo in nezaupanjem do tujih ljudi.