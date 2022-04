Državna proslava znova razdvaja slovensko politiko

Izbira te lokacije – Male gore nad Ribnico – je namreč naletela na nasprotovanje in protest v uradu predsednikov Pahorja in Zorčiča, pa tudi v veteranskih organizacijah. Kot pravijo, dogodek na Mali gori ne predstavlja začetka in ne celovitosti narodnoosvobodilnega odpora slovenskega naroda med narodnoosvobodilnim bojem. Že pred dobrim mesecem je predsednik Pahor celo pozval za določitev druge lokacije, a očitno niso bili uslišani. In čeprav je formalno na proslavo vabil državni vrh, med častnimi gosti tokrat ni ravno predsednika republike Boruta Pahorja, ki je trenutno na delovnem obisku v Zagrebu. Kot je danes pojasnil ob robu srečanja s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom , se je z Milanovićem želel srečati pred četrtkovim obiskom nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja v Berlinu. Ob tem je poudaril, da če je predsednik republike v državi, se proslave mora udeležiti. "Bil bi tudi na tej, tudi če ni sklicana točno po mojih željah," je dodal. Pahor se namreč ne strinja z izbiro lokacije proslave, so minuli teden sporočili iz njegovega urada.

Na Mali gori pri Ribnici je danes na mestu, kjer so se Tigrovci leta 1941 spopadli z okupatorjem, potekala državna proslava ob dnevu upora. Državne proslave sta se med drugimi udeležila premier Janez Janša in ribniški župan Samo Pogorelc . Janša je ob tej priložnosti položil spominski venec k obeležju TIGR.

Protestno pa je odpovedal svojo udeležbo predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Spomnimo

Na Mali gori pri Ribnici so se 13. maja 1941 Zelen, Majnik in Kravanja spopadli z italijansko patruljo, kar za mnoge velja za prvi spopad z okupatorjem v drugi svetovni vojni na slovenskih tleh. V spopadu je bil vodja Zelen ubit, Kravanja je bil ranjen in ujet, a je pozneje pobegnil, Majnik pa je pobegnil že ob spopadu.

Predsednik DS Alojz Kovšca je v govoru izpostavil vsakodnevne razprtije in pozval k njihovemu preseganju, kot so to počeli naši predniki, ki so znali "v ključnih viharno temnih trenutkih poiskati svetlobo".