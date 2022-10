Državna revizijska komisija razveljavila razpis Dolenjskih lekarn

Kot je še ugotovila komisija, je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov in načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki tudi zahteva Dolenjskih lekarn, da ponudniki predložijo ponudbo za več sklopov. Pojasnili so, da je naročnik omogočil sodelovanje v sklopih 29 do 34 le subjektom, ki so imetniki ekskluzivnih pravic distribucije zdravil, medtem ko ostalim subjektom sodelovanja ni omogočil.

Državna revizijska komisija je ugotovila tudi kršitev načela transparentnosti javnega naročanja in načela enakopravne obravnave ponudnikov, ker so Dolenjske lekarne za ista zdravila predvidele sklenitev pogodbe o dobavi z dvema dobaviteljema, ne da bi pri tem določili objektivna pravila za izbiro podpisnika pogodbe, torej dobavitelja, ki bo izvedel posamezno naročilo.

Ker je odprava ugotovljenih kršitev mogoča zgolj z razveljavitvijo celotnega postopka javnega naročanja, saj je rok za prejem ponudb že potekel, namreč prejete ponudbe so bile že odprte, naročnik pa po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati in dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je Državna revizijska komisija v celoti razveljavila postopek javnega naročanja.

V Dolenjskih lekarnah Novo mesto so sklep prejeli danes in odločitve komisije niso uspeli preučiti v celoti, tako da njihove odločitve ne morejo komentirati, so sporočili iz lekarn. "Smo se pa odločili, da bomo pristopili k izvedbi skupnega javnega naročila za zdravila, ki ga vodi Javni zavod Gorenjske lekarne, za kar smo pa že dali pooblastilo," so še dodali.