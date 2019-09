DKOM: Furs z razpisom kršil načelo konkurenčnosti

Kot pravijo na DKOM, mora vsako javno naročilo uskladiti vrsto zahtev, med katerimi je ugotavljanje usposobljenosti ponudnikov za izvedbo naročila zelo pomembno, a razpisni pogoji pri tem ne smejo povoziti drugih načel."V konkretnem primeru je naročnik kot pogoj za izkaz usposobljenosti ponudnika določil, da lahko na razpisu sodelujejo izključno pooblaščeni serviserji za vozila blagovnih znamk, ki jih ima v voznem parku," pravijo na DKOM in dodajajo, da je prav to očiten primer kršitve načela zagotavljanja konkurence med ponudniki na konkretnem področju, ki ga urejata omenjeni evropski uredbi.



"Uredbi namreč zagotavljata neodvisnim serviserjem, da lahko servisirajo vozila tudi v času tovarniške garancije. Cilj take ureditve je vzpostaviti oziroma ohraniti ustrezno delovanje trga storitev popravljanja in vzdrževanja motornih vozil ter distribucije rezervnih delov. Ohranjanje konkurence med pooblaščenimi in neodvisnimi serviserji namreč prinaša koristi za potrošnike, saj vpliva na cene storitev in rezervnih delov, kar predstavlja zelo velik delež skupnih izdatkov potrošnikov za motorna vozila," še pojasnjujejo na DKOM.



Število pooblaščenih serviserjev je v Sloveniji omejeno, zato obstaja tveganje kartelnega dogovarjanja in izkoriščanja tržnega položaja, to pa lahko povzroči premoženjsko škodo naročniku pri porabi javnih sredstev. "V razveljavljenem razpisu je denimo naročnik za skupno 32 sklopov v kar 12 sklopih prejel eno samo ponudbo, v 17 sklopih pa le dve, kar kaže na izrazito omejeno konkurenco ob tako postavljenih pogojih," razlagajo na DKOM, poudarjajo pa, da je prav, da se naročnik izogne tveganju nezadostne usposobljenosti ali organiziranosti nepooblaščenih serviserjev, a to lahko doseže z razpisnii pogoji, ki na drugačen način ugotavljajo usposobljenost, kot na primer s potrdili o usposabljanjih, certifikati ali referencami, ali pa z določitvijo pogodbenih kazni in odškodninske odgovornosti.



"Naročnik lahko določi pogoje tehnične in strokovne sposobnosti in s tem zagotovi, da imajo ponudniki potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Pri tem pa je nujno, da z ustreznim pristopom k določanju teh pogojev naročnik upošteva tudi druga načela javnega naročanja," še poudarjajo na DKOM.