Državna revizijska komisija že tretjič zavrnila Lekarniško zbornico

Državna revizijska komisija je v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila za skupno nabavo zdravil na recept, ki ga je v imenu 14 lekarn marca objavila Lekarniška zbornica Slovenije. To je sicer že tretji razveljavljeni razpis lekarniške zbornice za skupno dobavo zdravil.

Zahtevek za revizijo je kot zagovornik javnega interesa vložila javna agencija za varstvo konkurence (AVK) za revizijo in predlagala razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila. Lekarniški zbornici je AVK med drugim očitala kršenje načel konkurence med ponudniki in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Kot so navedli v zahtevku, bi v postopku lahko sodelovalo le omejeno število ponudnikov oz. obstoječi večji trgovci z zdravili, saj lahko le ti ponudijo celotni zahtevani asortiman zdravil ter izpolnijo zahtevo glede dobave geografsko razpršenim zavodom na ozemlju celotne države. Razdelitev javnega naročila na ravni posameznega zdravila bi omogočala sodelovanje ponudnikom, ki ne morejo ponuditi vseh zdravil iz posameznega sklopa, razdelitev javnega naročila na ravni posameznega zavoda pa bi omogočala sodelovanje ponudnikom, ki ne morejo zagotavljati dobave na ravni celotne države.

icon-expand Državna revizijska komisija ne zanika, da bi razdelitev javnega naročila po posameznih zdravilih lahko vplivala na večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. FOTO: POP TV

Lekarniška zbornica je v odgovoru zatrdila, da bi razdelitev javnega naročila na način, da bi vsako zdravilo predstavljalo svoj sklop, zanj predstavljalo nemogoče administrativno breme; razdelitev javnega naročila glede na posamezne javne naročnike pa bi lahko vodila v različne veljavne cene zdravil. Na trgu je namreč okrog 3000 zdravil, kar pomeni, da bi razdelitev javnega naročila po posameznih zdravilih pomenila razdelitev javnega naročila na 3000 sklopov oz. 6000, če želi za vsako zdravilo dva dobavitelja. V obrazložitvi svoje odločitve, da ugodi zahtevku revizije, komisija ne zanika, da bi razdelitev javnega naročila po posameznih zdravilih lahko vplivala na večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom, posledično pa bi morebitna vključitev več gospodarskih subjektov v postopek javnega naročanja lahko zagotavljala večjo konkurenco. A kot dodaja, lahko izvedba javnega naročila v večjem številu sklopov za naročnike pomeni tudi več opravil in več stroškov. Od naročnikov ni mogoče zahtevati, da predmet javnega naročila razdelijo na nepregledno število majhnih sklopov, saj bi bila taka razdrobitev negospodarna in neučinkovita, so zapisali.

icon-expand Razdelitev javnega naročila glede na posamezne javne naročnike bi lahko vodila v različne veljavne cene zdravil. FOTO: Shutterstock

Komisija ugotavlja, da je lekarniška zbornica uspela utemeljiti, da bi razdelitev javnega naročila na posamezna zdravila lahko vplivala na učinkovito izvedbo javnega naročila, zato komisija v tem primeru ni ugotovila kršitve zakona o javnem naročanju. Je pa komisija ugotovila kršitev, ker zbornica predmeta javnega naročila ni razdelila na manjše sklope po posameznih naročnikih oz. po posameznih javnih lekarniških zavodih.

Na AVK so v zahtevku za revizijo tudi ocenili, da nižja cena zdravil ni glavni cilj tega javnega naročila. Lekarniška zbornica je namreč kot merilo za oddajo javnega naročila določila skupni popust na dobavo zdravil, s tem pa po navedbah AVK ne zasleduje nižjih cen zdravil, ki se financirajo iz javnih sredstev, temveč teži k pridobivanju bonusov - ugodnosti na obseg dobav. Po oceni AVK bi s tem del veletrgovske marže namenjali za poslovanje javnih zavodov namesto za znižanje cen zdravil, kar bi predstavljalo gospodarno rabo sredstev. A državna revizijske komisija teh navedb vsebinsko ni presojala, saj to ni v njeni pristojnosti. "Vprašanje razdelitve pridobljenega popusta je lahko sistemsko vprašanje organizacije oz. izvajanja javnega naročanja zdravil (kar smiselno zatrjuje tudi naročnik, ko navaja, da lahko ZZZS sam izvaja postopek oddaje javnega naročila za nakup zdravil na recept, kar bi mu omogočalo znižanje cen zdravil), ki ga državna revizijska komisija ne more razreševati v okviru pravnega varstva," so zapisali.