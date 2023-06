Državna sekretarka v konfliktu interesov?

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi pisanja medijev začela preučevati potencialni konflikt interesov državne sekretarke na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Seršen . V primeru ugotovljenih razlogov za kršitev bodo uvedli predhodni preizkus, v katerem bodo preverili vsa dejstva in okoliščine.

Reporter je v torek poročal, da ima svak državne sekretarke Seršen podjetje Energen, ki kot edino v Sloveniji namešča balkonske solarne panele skladno s zakonodajo, in to na podlagi pravilnika, ki ga je pisala državna sekretarka. Lastnik Energena Marko Seršen je za revijo dejal, da "gre zgolj za naključje, da je žena mojega brata državna sekretarka, ki je pisala ta pravilnik".

Seršenova očitke zavrača

Državna sekretarka je na današnji seji odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor dejala, da "zavrača vse osebne diskreditacije", in objavo označila za "lažno novico", na katero je ministrstvo že odgovorilo z objavo pojasnila. V tem je med drugim navedlo, da je bila prva balkonska sončna elektrarna priklopljena na omrežje pred več kot šestimi leti, njihovo uporabo in način priključitve pa opredeljuje tehnična smernica, ki jo je septembra 2021 izdal takratni minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Kot so dodali na ministrstvu, je tovrstne vtične proizvodne naprave mogoče danes kupiti v številnih specializiranih in spletnih trgovinah, tujih in slovenskih, za priklop na notranje inštalacije pa ni potrebna storitev nobenega podjetja ali pooblaščenih strokovnjakov.

KPK zadevo že preučuje

Na KPK so pojasnili, da informacij o potencialnem konfliktu interesov niso imeli, so pa začeli zadevo preučevati na podlagi objavljenih člankov. "V primeru ugotovljenih razlogov za kršitev iz naših pristojnosti bomo na lastno pobudo uvedli predhodni preizkus, v katerem bomo preverili vsa dejstva in okoliščine konkretnega primera," so zapisali in dodali, da več informacij v tej fazi postopka ne morejo posredovati.

So pa na KPK izpostavili, da so lahko okoliščine, ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe, najrazličnejše in predstavljajo dejansko vprašanje, ki ga je treba vedno preverjati z vidika konkretnega primera. "Avtomatičnega, vnaprej prepoznanega in na vse možne primere razširjenega nasprotja interesov ni, ampak je nasprotje interesov vezano na vsak konkreten primer posebej in se presoja glede na okoliščine tega primera," so dodali.