'Državna tožilka se je varovanju odpovedala, a Policija jo vseeno varuje'

Poklukar sicer konkretnega primera ni mogel komentirati, je pa dejal, da je že konec februarja odredil izredni nadzor nad omenjenim centrom. Kaj je ta pokazal, prav tako ni mogel razkriti, saj da je gradivo pod stopnjo "interno". "Izredni nadzor je končan in generalnemu direktorju policije Senadu Jušiću sem naložil, da izboljša stanje v enoti, kjer so bile napake," je sicer dejal minister.

Tožilka Mateja Gončin , ki preganja slovensko podružnico krvoločnega Kavaškega klana, pravi, da bo država v celoti prevzela odgovornost, če se ji kaj zgodi. Bo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ukrepal? Se mu zdi sprejemljivo, da tožilka nima ustreznega varovanja? V oddaji 24UR ZVEČER je minister poudaril, da se je tožilka varovanju odpovedala sama. Slednjemu se je sicer odpovedala, ker so, kot trdi, na centru za varovanje in zaščito, ker je opozarjala na nepravilnosti, zamenjali ekipo varnostnikov, ki ji je zaupala.

A zakaj se je potemtakem tudi predsednik vlade Robert Golob odločil za druge varnostnike in ga zatorej ne varujejo pripadniki centra za varovanje in zaščito? "Premier se je odločil za drugačno organizacijo svojega varovanja," je poudaril Poklukar ter ob tem dodal, da ga sicer še vedno varujejo policisti.

Dodal je, da sam svojim varnostnikom zaupa, prav tako pa da zaupa tudi Policiji, da deluje profesionalno, zakonito in v skladu s svojimi pooblastili. Ocenjuje tudi, da je Slovenska policija dobro delujoč sistem, ki vsako grožnjo in tveganje preveri, na podlagi tega pa naredi stopnjo ogroženosti in naposled dodeli tudi varovanje. "Tako je bilo tudi v tem primeru," je dejal.

Kljub temu, da se je tožilka odpovedala varovanju, pa je Poklukar zagotovil, da jo s svojimi aktivnostmi še vedno varuje Slovenska policija. Dodal je, da je odločitev o tem, kdo varuje posameznika, funkcionarja ali varovano osebo, je v domeni vodstva enote na centru za varnost in zaščito: "Minister za notranje zadeve ne razporeja varnostnikov, tudi generalni derektor policije ne. Varnostnike razporeja oseba, ki je za to pristojan v centru za varovanje in zaščito. Varovanje mora potekati v skladu s protokoli, z notranjimi pravili in s pravili varovanja."

Dodal je, da se varnostniki vmes tudi zamenjajo, v čemer da ne vidi nobene težave, saj da je pomemben cilj: da je oseba varovana in da Policija nemoteno opravlja svoje naloge. Na vprašanje, ali bo prevzel politično odgovornost, če se tožilki kaj zgodi, pa je Poklukar odgovoril, da minister sicer vedno prevzame svojo politično odgovornost ter da se je v konkretnem primeru oseba sama odpovedala varovanju, čeprav jo Policija še vedno varuje.

Sam pa da sicer stoji predvsem za generalnim direktorjem policije, ki mu je tudi naložil, da izboljša stanje v enoti in da pristopi k načrtu reševanja ugotovitev iz opravljenega nadzoru: "Verjamem, da bo to do aprila, ko je določen rok, tudi naredil."