Nova robotska roka v URI Soča za hitrejšo in natančnejšo rehabilitacijo

Osrednji poudarek obiska je bil na zagonu nove robotske roke v Centru za ortotiko in protetiko. Gre za tehnološko nadgradnjo v vrednosti 350.000 evrov, ki bo omogočila računalniško vodeno načrtovanje in izdelavo ortoz ter protez v digitalnem okolju. Nova tehnologija, kot sporočajo z URI Soča, prinaša večjo natančnost, hitrejšo izdelavo in predvsem bolj individualno prilagojene medicinske pripomočke za paciente, kar predstavlja pomemben korak naprej v sodobni rehabilitaciji.

Predsednik vlade Robert Golob in ministrica Valentina Prevolnik Rupel sta si ogledala tudi prenovo Lekarne Soča, ki je ena večjih trenutnih investicij inštituta. Skupna vrednost prenove znaša približno 805.000 evrov, pri čemer je 90 odstotkov sredstev zagotovilo Ministrstvo za zdravje. Prenova bo omogočila izpolnjevanje novih zahtev in standardov za aseptično izdelavo zdravil, zaključek del pa je predviden maja.