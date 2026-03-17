Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nova robotska roka v URI Soča za hitrejšo in natančnejšo rehabilitacijo

Soča, 17. 03. 2026 16.02

Avtor:
L.M.
Obisk URI Soča

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI Soča) sta danes gostovala predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Namen obiska je bil seznanitev z delovanjem inštituta, aktualnimi izzivi rehabilitacije ter pomembnimi investicijskimi projekti, ki zaznamujejo nadaljnji razvoj ustanove.

Osrednji poudarek obiska je bil na zagonu nove robotske roke v Centru za ortotiko in protetiko. Gre za tehnološko nadgradnjo v vrednosti 350.000 evrov, ki bo omogočila računalniško vodeno načrtovanje in izdelavo ortoz ter protez v digitalnem okolju. Nova tehnologija, kot sporočajo z URI Soča, prinaša večjo natančnost, hitrejšo izdelavo in predvsem bolj individualno prilagojene medicinske pripomočke za paciente, kar predstavlja pomemben korak naprej v sodobni rehabilitaciji.

Predsednik vlade Robert Golob in ministrica Valentina Prevolnik Rupel sta si ogledala tudi prenovo Lekarne Soča, ki je ena večjih trenutnih investicij inštituta. Skupna vrednost prenove znaša približno 805.000 evrov, pri čemer je 90 odstotkov sredstev zagotovilo Ministrstvo za zdravje. Prenova bo omogočila izpolnjevanje novih zahtev in standardov za aseptično izdelavo zdravil, zaključek del pa je predviden maja.

V okviru obiska sta se gosta ustavila tudi na Oddelku za rehabilitacijo po amputacijah, kjer sta se srečala s pacienti med fizioterapijo. Sledilo je krajše delovno srečanje s predstojnicami in predstojniki oddelkov, na katerem so razpravljali o prihodnjem razvoju rehabilitacije v Sloveniji ter izzivih na tem področju.

Direktor URI Soča Roman Jakič je ob tej priložnosti poudaril, da je inštitut na dobri poti v prihodnost. Poleg pozitivnih poslovnih in strokovnih rezultatov že potekajo priprave na nove, dolgoročno ključne projekte, kot so izgradnja klinike za kronično bolečino, prizidek osrednje zgradbe Vrtnica ter nova dvorana za šport invalidov. Ob tem je izpostavil tudi pomen podpore vlade, saj je zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe in skrb za paciente skupna odgovornost celotne družbe.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kr0ujem
17. 03. 2026 16.26
Namen obiska je lezenje v rit.k da ga kj zanima.zanima ga samo nadaljevanje ropanja.sam me bo šlo 🤣
Odgovori
0 0
