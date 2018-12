Država v dveh letih za letalske prevoze v Bruselj 4,5 milijona evrov

Z naročilom je predviden nakup skupno 9794 vozovnic, polovico v vsakem od dveh let, in sicer 8974 povratnih vozovnic med tednom, 457 povratnih vozovnic med koncem tedna, 218 enosmernih vozovnic med tednom in 145 enosmernih vozovnic med koncem tedna, so povedali na ministrstvu za javno upravo.

Gre za potovanja oz. vozovnice v ekonomskem razredu. Za ponujeno ceno ekonomske vozovnice pa bodo imeli pravico potovati v poslovnem razredu predsedniki vlade, republike in DZ ter, ko bodo potovali z omenjenimi, tudi drugi funkcionarji, kot npr. ministri, državni sekretarji in generalni sekretarji.

Do prevozov po tem naročilu je upravičeno skupno 72 naročnikov, ki bodo skladno s potrebami določili, kdo od uslužbencev bo upravičen do vozovnice.

Gre za skupno javno naročilo vlade, h kateremu so zavezana pristopiti ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote, če imajo potrebe po teh storitvah, naročilu se lahko priključijo tudi drugi naročniki po pooblastilu.

Cene vozovnic padajo

Kot so še pojasnili na ministrstvu, se naročilo za tovrstne storitve izvaja 13 let, prvič je bilo izvedeno v letu 2005. Pogodbe so bile vedno sklenjene za dve leti in vedno z Adrio Airways. Predvideno število vozovnic se je gibalo od 8000 do skoraj 10.000, cene vozovnic pa po letih padajo. Tako je bila npr. cena najpogosteje naročene (povratne) letalske vozovnice med tednom v letu 2007 625,94 evra, v letu 2012 520 evrov, sedaj pa je 477 evrov, so povedali na ministrstvu.