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Slovenija

Državni proračun: DDV kot ena od možnosti za zapolnitev luknje

Ljubljana, 08. 06. 2026 19.25 pred 1 uro 3 min branja 119

Avtor:
Kaja Kobetič
Davki

Ali bi lahko kmalu plačevali višji DDV? Namesto trenutne 22-odstotne splošne stopnje, odstotek ali celo dva več? Da je to eden od možnih ukrepov, je napovedal novi finančni minister Janševe vlade Andrej Šircelj. Svarila in pričakovanja, da bo morala Slovenija privarčevati, prihajajo tudi iz Bruslja. Toda – kako se to ujema z interventnim zakonom sredinskega trojčka NSi, Demokratov in Resnice, kjer so napovedali številne davčne olajšave, med drugim nižji DDV na osnovne potrebščine in energente?

Varčevanje, ko je državni proračun – ob trenutnem 890-milijonskem primanjkljaju – v rdečem, bo neizbežno. A na račun česa? Čeprav novopečeni finančni minister v Janševi vladi, Andrej Šircelj, poudarja, da je zagovornik čim nižjih davkov, kot varuh javnih financ opozarja: "Enako pomembno je, da država ne pride v primanjkljaj, kar je treba doseči z različnimi oblikami davkov. Eden izmed teh je tudi davek na dodano vrednost."

Če bi tega iz trenutnih 22 odstotkov zvišali za eno odstotno točko, bi to po hitrem izračunu za povprečno gospodinjstvo pomenilo približno 130 evrov dodatnih stroškov na leto, v državni proračun pa bi se lahko steklo do 300 milijonov evrov.

"Ta ukrep vedno obstaja. To predlaga tudi OECD," pojasnjuje Šircelj, a hkrati dodaja, da je o konkretnih številkah še prezgodaj govoriti.

Ekonomist Marko Jaklič opozarja, da bi lahko morebitno zviševanje DDV imelo širše posledice. "Če bodo tu zelo povečevali, bomo verjetno tudi kakšne druge stvari čez mejo hodili, na primer gospodinjske aparate in podobne zadeve. Lahko sproži tudi učinek panike na finančnih trgih ali pa ne strateško. In ni to dober signal, če se v takem času sploh zvišuje DDV," pravi.

"Hkrati so omenili, malce shizofreno, da bodo znižali DDV na osnovne življenjske potrebščine," dodaja ob tem, manj kot mesec dni po sprejetem interventnem zakonu.

Avtorji zakona so bili danes do izjav finančnega ministra zadržani. NSi in Demokrati zadeve niso komentirali, Zoran Stevanović pa opozarja na previdnost pri obdavčitvi osnovnih dobrin. "Smatram izjavo gospoda ministra za pavšalno in bi zelo rad videl konkreten predlog, da bi lahko to komentiral. Nikakor se ne smejo davki zvišati na potrošniško košarico in na energente," je povedal.

Tudi minister Šircelj opozarja, da se morebitni ukrepi lahko poznajo pri cenah življenjskih potrebščin. "Se ne bodo vsaj na srednji in dolgi rok zmanjšale cene teh živil, ampak bodo ostale takšne, kot so, ali pa se bodo nekatere morda celo povišale," priznava.

Šircelj nasprotuje tovrstnim ukrepom iz interventnega zakona, na kar je ob sprejemanju – po nekaterih ocenah milijardo evrov težkega zakona – tudi opozoril. Ob tem spomni, da je že ob sprejemanju opozarjal na možne posledice: "Jah, kot vidite, zakon je šel naprej, jaz sem pač opozoril, in zadeva je šla naprej."

"Verjamem, da je tudi koalicija spoznala, da je včasih bolje biti tiho ali pa se ugrizniti v jezik, še posebej pri napovedovanju všečnih, a pogosto težko izvedljivih ukrepov," dodaja Klemen Boštjančič, nekdanji minister za finance.

Bo pa morala vlada do jeseni najti rešitve za zmanjšanje primanjkljaja, če se želi izogniti sankcijam iz Bruslja, kjer sicer luknjo v proračunu pripisujejo tudi poznim varčevalnim ukrepom Golobove vlade. Pri čemer je polnjenje proračuna na račun višjega DDV-ja le ena od številnih možnosti. "Na podlagi izračunov bomo ocenili, kolikšen je manjko in iz katerih virov ga bomo nadomestili," pravi Šircelj.

Primanjkljaj mora vlada po zahtevah Evropske komisije spraviti pod 3 odstotke BDP, kar trenutno pomeni okoli četrt milijarde evrov.

DDV davki primanjkljaj

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KOMENTARJI119

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jank
08. 06. 2026 20.58
Poleg virusa janšitis, ki je skoraj neozdravljivo okužil manjšino, sedaj ves narod napada virus jebola. Tega se lahko rešimo le s pregonom Črna kocka koalicije.
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
08. 06. 2026 20.57
samo sociali krila porezat... pa bo; pa mukice stran iz napajalnika .... uh
Odgovori
+0
1 1
Trnk
08. 06. 2026 20.51
Desna vlada dela za bogataše.
Odgovori
+2
3 1
anon789
08. 06. 2026 20.50
Kdor ima moznost naj gre zivet in delat v tujino in naj si tam lepo prispara denar in dobi dobro penzijo. Potem pa naj pride v Slovenijo, tukaj kupi parcelo/hiso/stanovanje od tistih, ki so jih morali prodati zaradi pozerustva vlade in nato lepo gosposko zivi v prelepi Sloveniji s penzijo iz tujine.
Odgovori
+0
1 1
FlatyEric
08. 06. 2026 20.50
Treba je paziti kako se naš denar zapravlja. Ko bo to porihtano, bo denarja še preveč.
Odgovori
+2
2 0
Drugič blokiran 3 dni
08. 06. 2026 20.49
Bravo desni, še ena obljuba, ki jo boste požrli.
Odgovori
+4
4 0
tron3
08. 06. 2026 20.48
In ta bel so bili prepričan, da bo pod Junezom Osvoboditeljem s.p., bolje, da se bosta cedila med in mleko, da bo kot v raju!!!!
Odgovori
+2
5 3
Marjasc
08. 06. 2026 20.48
Se dobro da so rekli da bojo nizali ddv...evo pa maste sds-ovci👏👏👏
Odgovori
+5
5 0
Kardinal v Kristusu
08. 06. 2026 20.48
Janša pa že ne bo dvigal davkov, kaj ste na glavo padli?
Odgovori
+2
2 0
jank
08. 06. 2026 20.45
Reakcionarni desnici je za čuda vzor Hrvaška, dokler ni Orban popušil pa ji je bila vzor še Madžarska. Obe imata kar 25 % DDV, kar je za 18 % več kot pri nas in to je očitno cilj Črna kocka koalicije.
Odgovori
+4
4 0
jank
08. 06. 2026 20.49
Pardon, na Madžarskem znaša kar 27 % ali 19,5 % višji kot je pri nas.
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
08. 06. 2026 20.45
Za Golobovo vlado so kričali da samo dviga davke. Kaj pa Janša dela? Obremenil bo vse , da bodo bogati dobili še več
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
08. 06. 2026 20.59
ce bo se dalo v socialcem kaj vzet bi bilo prima; tako boste pa spet kolesarili
Odgovori
0 0
scipio
08. 06. 2026 20.39
Pa saj je jasno: ne le z DDV, tudi po nepremičninah in po plačah ter pokojninah bodo vsekali. Ne bo tole prvi reklc, ki so ga tile obrnili In tudi ne bo zadnji. Zdaj so gor.
Odgovori
+4
4 0
Bananistanec
08. 06. 2026 20.38
Niti teden ni trajalo do novih davkov
Odgovori
+5
6 1
Kardinal v Kristusu
08. 06. 2026 20.38
A pol ne bo znižanja davkov???
Odgovori
+6
7 1
čokolino23
08. 06. 2026 20.35
ZAKAJ IMAMO 220 OBČIN ???
Odgovori
+7
7 0
Stojadina-sportiva
08. 06. 2026 20.33
Kdorkoli bi tole prazno vrečo peljal naprej bi nas slej ko prej obdavčil to je jasno. Golob se je tu mojstersko izvlekel, JJ pa opekel...
Odgovori
-6
3 9
jank
08. 06. 2026 20.28
"V tej vladi ne bomo dvigovali davkov!" Ali niso to ves čas obljubljali reakcionarni desničarji? To nas ne more presenetiti, saj so se že toliko stvari zlagali, da bo to še ena laž več. Se pa zganjajo kot bikece v vrata, pri čemer nam govorijo, da delajo vse in za vse samo najboljše.
Odgovori
+16
16 0
jedupančpil
08. 06. 2026 20.32
zal tvojo bozicnico ups socialo je treba nekak dobit notri
Odgovori
-8
3 11
pojtrarara
08. 06. 2026 20.37
Kakano bozicnico, ce ukinjajo davke bogatim, 0lacevala to luknjo bo pa raja na minimalcu 8n s povprecnimi placami .. gniiiila vlada kot vedno.
Odgovori
+6
6 0
Marcoma
08. 06. 2026 20.50
Daj ne bluzi neumnosti
Odgovori
0 0
anon789
08. 06. 2026 20.52
Lahko zapisejo v ustavo ali pa notarsko overijo cesa ne bodo naredili, ampak vedno bodo nasli luknjo, da to vseeno naredijo in se delajo norca iz ljudi.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
08. 06. 2026 20.22
Madzarska 27%, vas je ze prehitela, desna vlada ze nekaj casa....
Odgovori
+1
5 4
Mclaren
08. 06. 2026 20.29
Ha ha ha ha ha ha
Odgovori
+4
5 1
Desna prevara
08. 06. 2026 20.21
treba nahranit prevarante v vladi
Odgovori
+12
12 0
St. Gallen
08. 06. 2026 20.25
V kater vladi ni i prevarantov? Povej
Odgovori
-6
0 6
SDS_je_poden
08. 06. 2026 20.18
Ulica se bo tej vladi zgodila v roku enega leta, če ne še prej.
Odgovori
+14
15 1
Stojadina-sportiva
08. 06. 2026 20.21
Škoda ker golob ne fura dalje...da njega vidimo, kako bi kril te bombončke, ki jih je potalal...čimprej ga nazaj imaš prav.
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-9
3 12
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