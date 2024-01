Državni proračun lani zabeležil 2,3 milijarde evrov primanjkljaja

Decembra 2023 so prihodki dosegli 1,4 milijarde evrov, kar je 30,8 odstotka več kot decembra 2022. Glavnino tega dviga so predstavljali prihodki iz EU.

Kot so danes sporočili z ministrstva za finance, so proračunski prihodki lani dosegli 13 milijard evrov in so bili v primerjavi s predlani višji za 5,5 odstotka. Lanski prihodki so dosegli 99,1 odstotka prihodkov, načrtovanih v rebalansu proračuna.

Odhodki državnega proračuna so lani znašali 15,4 milijarde evrov in so bili za 12 odstotkov višji kot leto prej. Proračunski odhodki so lani dosegli 94,2 odstotka načrtovanih v rebalansu.

Decembra 2023 so odhodki dosegli 2,4 milijarde evrov, kar je 29 odstotkov več kot decembra predlani. Glavnino zvišanja so po denarnem toku predstavljala izločanje v proračunske sklade, predvsem v sklad za okrevanje in odpornost. S sredstvi iz tega sklada Urad RS za okrevanje in odpornost financira ukrepe v okviru načrta za okrevanje in odpornost.

Investicije in investicijski transferji so bili lani po navedbah ministrstva za finance najvišji v zgodovini. Po preliminarnih podatkih je država za investicije in investicijske transferje lani odštela 2,2 milijarde evrov, so še dodali.