Državni proračun: Nepravilnosti pri plačah in javnih naročilih

Kot so danes objavili na računskem sodišču, sta bila cilja revizije izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ob tem pa še izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna.

O predlogu splošnega dela zaključnega računa so izrekli pozitivno mnenje, o pravilnosti izvršitve državnega proračuna pa mnenje s pridržkom.

Med pogostejšimi ugotovljenimi nepravilnostmi so bile tiste pri plačah, in sicer je prihajalo do nepravilno obračunanih in izplačanih dodatkov pri plačah javnih uslužbencev ter prepozno izdanih odredb za delo prek polnega delovnega časa.

Prav tako so bile pogoste nepravilnosti pri prevzemanju in plačevanju obveznosti iz proračuna, saj sredstva niso bila uporabljena za izvajanje nalog državnih organov, pred prevzemom obveznosti pa nista bila preverjena pravni temelj in višina obveznosti.

Zaznali so tudi pogoste kršitve predpisov s področja oddaje javnih naročil, pri čemer je šlo za nepravilno vodenje postopkov, in predvsem kršitve na področju dodeljevanja transferjev. V zvezi s slednjim so izpostavili nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov in pri izvajanju nadzora neposrednih proračunskih uporabnikov nad posrednimi proračunskimi uporabniki.