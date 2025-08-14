Svetli način
Slovenija

Državni protokol o poroki ni seznanjen; stroški ne bodo kriti iz državnega proračuna

Ljubljana, 14. 08. 2025 20.23 | Posodobljeno pred 25 minutami

Avtor
Žana Vertačnik
Komentarji
40

V Sloveniji bomo imeli septembra, kot kaže, prvo premiersko poroko pri nas. Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber naj bi se poročila. Novica še ni uradna. V premierjevem kabinetu je ne komentirajo, o tem niso obveščeni niti na državnem protokolu. Priprave očitno potekajo v tajnosti, zato podrobnosti niso znane. Po besedah strokovnjakinje za protokol pa se pri poroki predsednika vlade zasebno in javno neizogibno prepletata. Neuradno naj bi ju poročil ljubljanski župan Zoran Jankovič.

Premier Robert Golob in njegova izbranka Tina Gaber, ki jo je javnost kot njegovo partnerico uradno prvič spoznala na državni proslavi ob kulturnem dnevu, naj bi se po naših neuradnih informacijah poročila na prvo septembrsko soboto. V Golobovem kabinetu njegovih zasebnih stvari ne komentirajo, tudi premier osebno na naša vprašanja v zvezi s tem ne odgovarja. Priprave v zakulisju ali na očeh javnosti – to je odločitev, ki je izključno v njunih rokah, pravi strokovnjakinja za protokol.

Robert Golob in Tina Gaber
Robert Golob in Tina Gaber FOTO: Bobo

"Vsaka poroka je praznik ljubezni in tudi politiki so najprej ljudje in jaz jima želim na skupni poti vse dobro in polno sreče," pravi Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinja za protokol.

Opozarja pa tudi na odgovornost, ki jo premier ob tem nosi. Vse se začne pri denarju. "To pa pomeni, da ne morejo biti stroški pokriti iz državnega proračuna, ampak da to plača res vsak sam. In da se poslužuje ta poroka samo tistih elementov, ki pritičejo tej funkciji, to se pravi varovanje in podobne stvari," poudarja Košnik Čukova.

Preberi še Kdo je Tina Gaber?

Zaradi svojega položaja ne sme biti privilegiran niti denimo pri izbiri lokacije. Neuradno naj bi Golob in Gabrova izbirala med več lokacijami po Sloveniji, med katerimi naj bi bil Ljubljanski grad.

Državni protokol o pripravah sicer ni seznanjen. Za – še vedno neuradni – termin poroke tudi nimajo nobenih informacij o prihodu visokih predstavnikov tujih držav. Vsaj francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegovo prvo damo Brigitte Macron pa sta – tako si iz tega posnetka razlagajo naši viri – o tem, da si bosta obljubila večno zvestobo – že obvestila.

"Če bo prišla kakšna taka oseba, iz takih krogov, kjer je treba varovanje, to seveda gre na državne stroške. Vse ostalo pa mora biti poravnano iz zasebnega žepa in jaz mislim, da če kdo res pametno ravna, bo to tudi storil," je dodala strokovnjakinja za protokol.

Preberi še Robert Golob in Tina Gaber naj bi se v kratkem poročila

Po naših neuradnih informacijah naj bi par poročil Golobov politični zaveznik, ljubljanski župan Zoran Janković. Ali bo Goloba res pospremil v zakonski jarem, Janković danes ni želel komentirati. Neznanka ostaja tudi, ali bosta Golob in Gaber prelomnico delila z javnostjo. 

Zakonca Janša sta leta nazaj to napovedovala in tudi uresničila. Najodmevnejša politična poroka doslej se je zgodila v času vlade Boruta Pahorja, ko je Janez Janša že sedel v opoziciji. 

Golob pa se je – kot vse kaže – usodni "da" odločil dahniti v predvolilnem času, le nekaj mesecev pred iztekom mandata.

državni protokol poroka stroški robert golob tina gaber
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
G. Papež
14. 08. 2025 20.49
Pa smo včasih zviška gledali na keš p..., ko je bil domet lignzic bemfe ali mečke ohoho daleč pride danes kakšna. Zanimivo.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
14. 08. 2025 20.48
Še to še manjka da jim poroko plačamo davkoplačevalci. Marš
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
14. 08. 2025 20.48
Predvolilni festival.
ODGOVORI
0 0
Morskadeklica123
14. 08. 2025 20.47
+4
Smili se mi njegova prejšnja žena. Verjetno se ji želodec obrača.
ODGOVORI
4 0
kakorkoliže
14. 08. 2025 20.47
+1
Pa imajo slovenceljni svojo pravljico vse do volitev.
ODGOVORI
1 0
ThorStorm666
14. 08. 2025 20.47
Še koliko pompa o teh dveh strupih za Slovenijo?? Levičarsko zlo
ODGOVORI
0 0
klop12
14. 08. 2025 20.47
+1
kirokol drugo, ta pa to ujaha
ODGOVORI
1 0
Houdre
14. 08. 2025 20.46
+1
Zakva pa bi morala država plačat to maškarado???
ODGOVORI
1 0
Stojadina-sportiva
14. 08. 2025 20.43
A bo zvita feltna na ohceti špilala?
ODGOVORI
0 0
Jejzus
14. 08. 2025 20.43
+1
V Sloveniji BOMO imeli septembra, KOT KAŽE, prvo premiersko poroko pri nas. Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber NAJ BI SE poročila. Novica še NI URADNA . V premierjevem kabinetu je NE KOMENTIRAJO, o tem NISO obveščeni niti na državnem protokolu. Priprave OČITNO potekajo v tajnosti, zato podrobnosti NISO ZNANE. Po besedah strokovnjakinje za protokol pa se pri poroki predsednika vlade zasebno in javno neizogibno prepletata. NEURADNO NAJ BI ju poročil ljubljanski župan Zoran Jankovič.
ODGOVORI
1 0
Potouceni kramoh
14. 08. 2025 20.40
+2
Janez in Brankej sta že sporočila da prideta zvečer po poroki na okna gledat qua dugaya.
ODGOVORI
2 0
TITSTILLIDIE
14. 08. 2025 20.39
Tina fina, suza zguza!😂😁✔
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
14. 08. 2025 20.39
Drugač pa tina ma več denarja kot golob baje.
ODGOVORI
0 0
kakorkoliže
14. 08. 2025 20.38
In ravno ob naslednjih volitvah bo rodila novega naslednika.
ODGOVORI
0 0
dujedrag
14. 08. 2025 20.40
bo ''rodila'' enega lepega francoskega buldoga, da se z njim liže
ODGOVORI
0 0
dujedrag
14. 08. 2025 20.40
to je danas hit pri modernih....razvitih ženskah
ODGOVORI
0 0
Murkovzos
14. 08. 2025 20.38
+4
Za darilo prispevamo vsi z novo 1% obdavčitvijo bruto plač....
ODGOVORI
4 0
determinanta
14. 08. 2025 20.38
+3
bodo kriti iz državnega proračuna... posredno, ker ke denar nakraden
ODGOVORI
3 0
dujedrag
14. 08. 2025 20.38
+1
Tina Gaber, simbol moderne, feministične, pametne ženske. In propada civilizacije, ki je gradila vso zgodovino uspeh....na zatiranju nežnega spola u zameno za rast populacije. 1+1+1 in tako dalje....
ODGOVORI
2 1
Midelamodrugace
14. 08. 2025 20.37
Vsaka čast da se poroči. Zgledi vlečejo
ODGOVORI
0 0
