Državni protokol o poroki ni seznanjen; stroški ne bodo kriti iz državnega proračuna

V Sloveniji bomo imeli septembra, kot kaže, prvo premiersko poroko pri nas. Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber naj bi se poročila. Novica še ni uradna. V premierjevem kabinetu je ne komentirajo, o tem niso obveščeni niti na državnem protokolu. Priprave očitno potekajo v tajnosti, zato podrobnosti niso znane. Po besedah strokovnjakinje za protokol pa se pri poroki predsednika vlade zasebno in javno neizogibno prepletata. Neuradno naj bi ju poročil ljubljanski župan Zoran Jankovič.

Premier Robert Golob in njegova izbranka Tina Gaber, ki jo je javnost kot njegovo partnerico uradno prvič spoznala na državni proslavi ob kulturnem dnevu, naj bi se po naših neuradnih informacijah poročila na prvo septembrsko soboto. V Golobovem kabinetu njegovih zasebnih stvari ne komentirajo, tudi premier osebno na naša vprašanja v zvezi s tem ne odgovarja. Priprave v zakulisju ali na očeh javnosti – to je odločitev, ki je izključno v njunih rokah, pravi strokovnjakinja za protokol.

Robert Golob in Tina Gaber FOTO: Bobo icon-expand

"Vsaka poroka je praznik ljubezni in tudi politiki so najprej ljudje in jaz jima želim na skupni poti vse dobro in polno sreče," pravi Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinja za protokol. Opozarja pa tudi na odgovornost, ki jo premier ob tem nosi. Vse se začne pri denarju. "To pa pomeni, da ne morejo biti stroški pokriti iz državnega proračuna, ampak da to plača res vsak sam. In da se poslužuje ta poroka samo tistih elementov, ki pritičejo tej funkciji, to se pravi varovanje in podobne stvari," poudarja Košnik Čukova.

Zaradi svojega položaja ne sme biti privilegiran niti denimo pri izbiri lokacije. Neuradno naj bi Golob in Gabrova izbirala med več lokacijami po Sloveniji, med katerimi naj bi bil Ljubljanski grad. Državni protokol o pripravah sicer ni seznanjen. Za – še vedno neuradni – termin poroke tudi nimajo nobenih informacij o prihodu visokih predstavnikov tujih držav. Vsaj francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegovo prvo damo Brigitte Macron pa sta – tako si iz tega posnetka razlagajo naši viri – o tem, da si bosta obljubila večno zvestobo – že obvestila. "Če bo prišla kakšna taka oseba, iz takih krogov, kjer je treba varovanje, to seveda gre na državne stroške. Vse ostalo pa mora biti poravnano iz zasebnega žepa in jaz mislim, da če kdo res pametno ravna, bo to tudi storil," je dodala strokovnjakinja za protokol.