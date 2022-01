Poškodovani lovec: Najprej me je ugriznila v hrbet, nato pa začela vleči za nogo

63-letni lovec, ki ga je v bližini Postojne napadla medvedka je dejal, da ga je najprej ugriznila v hrbet, nato pa ga je še zagrabila za nogo in ga pričela vlečt. V tistem trenutku jo je uspel brcniti v oko, medvedka je popustila in odšla. V Sloveniji imamo bistveno več zveri, kot si ta prostor lahko privošči, pa je dejal državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej ob robu obiska Brkinov. Kot je poudaril, odločitev o odstrelu ni v pristojnosti ministrstva, osebno pa meni, da so izpolnjeni pogoji za interventni odvzem.

63-letni lovec, ki ga je napadla medvedka je za 24ur povedal, da ga je najprej "z zobmi zagrabila za hrbet, ker ni dobro zagrizla, je oprijem popravila in takrat mi je zob zarila precej globoko". "Otresla me je kot zobotrebec," je dodal lovec in nadaljeval, da ga je nato ponovno napadla, prijela ga je za nogo in ga začela vlečt za čevelj."Takrat sem se z roko naslonil na zemljo in z desno nogo sem jo brcal v oko." Medvedka je zatulila, ga pustila in šla.

Medvedka ga je napadla v nedeljo je na območju med hriboma Baba in Mali Javornik. Napad se je zgodil med lovskim pogonom, 63-letni lovec pa je utrpel zlomljeno roko, poškodbe reber in več ran na hrbtu. Harej po napadu medvedke: Zveri je več, kot si lahko ta prostor privošči Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej je spomnil, da na ministrstvu že dalj časa opozarjajo, da je v Sloveniji prevelika populacija tako medveda kot volka. Če smo ob vstopu v EU imeli približno 300 medvedov in 40 volkov, je po ocenah v državi zdaj kar 1200 medvedov in 120 volkov.

icon-expand Anton Harej po napadu medvedke: Zveri je več, kot si lahko ta prostor privošči FOTO: Dreamstime