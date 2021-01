Gašparič proti Janši: Zatrdili so nam, da se postopki ne bodo zavlekli

Je res kriva zamuda ali Janez Janša odpira novo fronto, tokrat z univerzami? "Gradivo smo pripravili in predali pravočasno, tako kot v preteklih letih,"za Dnevnik Janši žogico vrača sekretar na ministrstvu za šolstvo Jure Gašparič. Danes pa nam v telefonskem pogovoru še dodatno pojasni, da je glede na poslovnik prišlo do nekajdnevne zamude, a so vlado o tem obvestili in dobili zagotovilo, da težav ne bo.

"Postopek priprave razpisa je utečen in pravzaprav se v zadnjih letih ni spreminjal, tudi časovnice so enake. Nekako zdaj s prstom kazati na kogarkoli je neupravičeno," je jasen Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru.

Univerze so gradivo poslale pravočasno, na ministrstvu pa naj bi zamudili zaradi usklajevanja zadnjih podrobnosti glede novega programa dentalne medicine v Mariboru. A ta zamuda naj ne bi smela biti razlog za to, da Janševa ekipa zavlačuje s potrditvijo, saj da gre le za formalnost, vse podrobnosti pa so bile pred tem že medresorsko usklajene.

Gre za strateške odločitve, nima smisla, da se teh odločitev lotevamo tako, kot so se jih naši predhodniki v preteklosti in potem ustvarili na tisoče mladih brez možnosti zaposlitve,"pa odločitev utemeljuje Janša.