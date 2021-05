Državni sekretar športni običaj zamenjal za vandalizem

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič se ne spozna na običaje, ki jih imajo športniki, ko slavijo zmago v finalu. Namreč, ko so po zmagi na nedeljski tekmi slovenskega pokalnega tekmovanja košarkarji Krke premagali košarkarje Šentjurja z 72:66, je kapetan Krke in najboljši igralec zaključnega turnirja Luka Lapornik odrezal mrežico na košu, kar je tradicionalno opravilo, saj je mrežica del dragocenega spomina, skupaj s kolajnami in pokalom.

To je običaj na vseh ravneh. Od prestižne lige NBA, Evrolige in tudi najnižjih lig. Tudi v nogometu je tako. Ko osvojiš pokal, simbolično režeš mrežico. In ta običaj je prisoten že zelo dolgo.

Zato je toliko bolj nerazumljivo, kako je mogoče, da državni sekretar, dolgoletni funkcionar in izkušen podjetnik ni prepoznal tega običaja in ga je na družbenih omrežjih obsodil z naslednjimi besedami:"Nekoč so nas učili, da naj bodo športniki naš vzor. Poznali smo celo izraz športno vedenje, športna poteza ... Danes je očitno drugače, kot kaže so 'ta glavni', če javno uničujejo športne rekvizite in delajo škodo. Kako nam bodo to predstavili - kot upor, protest ali vandalizem?"