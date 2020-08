Državni sekretar Žan Mahnič že napoveduje, da morajo kriminalisti, ki (nalašč) niso opravili svojega dela, odgovarjati

Vse bolj se potrjuje, da ima revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo je direktorju policije odredil notranji minister Aleš Hojs, povsem politično ozadje. Najbolj bo spet na udaru preiskava domnevnega pranja iranskega denarja v Novi ljubljanski banki, saj se vladajoča stranka ne strinja s tem, da je tožilec Jaka Brezigar zavrgel ovadbo njihove parlamentarne preiskovalne komisije zoper vseh deset vodilnih bančnikov v NLB.

Vse bolj se potrjuje, da ima revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo je direktorju policije odredil notranji minister Aleš Hojs, povsem politično ozadje.

Kot smo razkrili že maja, je Brezigar med drugim zapisal, da je preiskovalna komisija Državnega zbora navajala, da pri odgovornih osebah v NLB obstaja tudi možnost kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. Čeprav to kaznivo dejanje lahko storijo le uradne osebe, medtem ko uslužbenci NLB nimajo lastnosti uradnih oseb, je pojasnil Brezigar. In jih za to kaznivo dejanje sploh ni mogoče preganjati. Pa če si to politika še tako želi. Predsednik vlade Janez Janšaje prek Twiterja sporočil, da je strah pred preiskanim pranjem iranskega denarja neizmeren.

Žan Mahničpa že grozi kriminalistom, saj je na Twiterju objavil, da tisti, ki (nalašč) niso opravili svojega dela, morajo odgovarjati.

Očitno si želijo povsem drugačnih zaključkov preiskav. Jaka Brezigar je po naših neuradnih informacijah zapisal, da v preiskavi ni bilo ugotovljeno, da bi se kdorkoli od zaposlenih v NLB materialno okoristil zaradi poslovanja banke z iranskim državljanom. In da ni nobenih dokazov za to, da bi na transakcijske račune prihajala sredstva iz kaznivih dejanj. To pa je tudi pogoj za pranje denarja, ki se po naših informacijah doslej še tudi ni potrdilo. Brezigar je zapisal, da je šlo na podlagi zbranih dokazov za povsem običajno poslovno prakso z iranskimi podjetji. Poleg tega naj bi Uprava za jedrsko varnost RS potrdila, da izdelki, ki so bili financirani, niso bili takšne narave, da bi bili lahko uporabljeni v vojaške namene. Zato se zaenkrat prav nobeno kaznivo dejanje iz te zgodbe parlamentarne komisije ni potrdilo. Niti zloraba položaja vodilnih uslužbencev NLB. Seveda ne gre samo za ugotovitve tožilca Brezigarja. V specializirani preiskovalni skupini so poleg kriminalistov NPU in tožilcev SDT sodelovali še predstavniki Banke Slovenije, Urada za preprečevanje pranja denarja in Komisije za preprečevanje korupcije. Hojs bo zdaj nad vse te strokovnjake in njihove ugotovitve poslal svoje ljudi, "nepristranske policiste".

Tožilstvo se je takoj odzvalo na kritike dela tožilca Brezigarja, revizija preiskav pa jih očitno ne skrbi Nenavadno je, da Hojsova revizija kriminalističnih preiskav, ki so jih usmerjali in vodili tožilci, ni zmotila vodstva državnega tožilstva, ki se vedno postavi za svoje tožilce, če kdo kritizira njihove strokovne odločitve. Tako je bilo tudi zaradi preiskave domnevnega pranja iranskega denarja. Ko smo razkrili, zakaj je tožilec Jaka Brezigar zavrgel kazensko ovadbo preiskovalne komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu zoper bančnike NLB, so bile burne reakcije na tožilčevo odločitev, da se kazniva dejanja niso potrdila. Strokovni sodelavec parlamentarne komisijeRado Pezdirje v članku tožilca Brezigarja označil celo za tožilca v službi globoke države.

Po odzivu stroke, da je revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo v zgodovini slovenske policije ni zahteval še noben minister za notranje zadeve, nezakonita, smo od v. d. generalnega direktorja Andreja Juriča zahtevali dodatna pojasnila.

Na Specializiranem tožilstvu so se takoj odzvali in zapisali, da je tožilec odločitev sprejel na podlagi zbranih podatkov in strokovno, za kar je tudi navedel razloge. "Ni mogoče polemizirati z navedbami avtorja članka, iz katerih je razvidno temeljno nepoznavanje kazenskega postopka in dokaznih standardov in ki si jemlje pravico biti edini razsodnik, pri čemer pa ni sposoben potrebne racionalnedistance za trezno razsojanje. Žalitve na račun državnega tožilca pa kažejo, da avtorjev namen ni bil obravnava problema, ampak osebni napad na človeka, državnega tožilca Jako Brezigarja, ki z integriteto in strokovno opravlja svoje delo," so zapisali. Tako je tožilstvo tudi politikom oziroma njihovim sodelavcem v komisiji posredno sporočilo, da ne poznajo preiskovanja kaznivih dejanj in jih zato tudi ne morejo soditi. Glede na to, da bo tudi ta preiskava spet tarča politike, je najmanj nenavadno, da revizija ni zmotila tožilcev. Tožilstvo molči oziroma sporoča le, da so ocena, presoja in pojasnila o dopustnosti in pravilnosti odreditve nadzora pridržani organu, pristojnemu za nadzorni postopek. Ostalega ne komentirajo.

Preiskovalna komisija Državnega zbora je kazniva dejanja naznanila za številne ljudi iz nekdanje uprave NLB. Po naših informacijah so bili osumljenci Marjan Kramar, Miran Vičič, Matej Narat, Alojz Jamnik, Marko Jazbec, Božo Jašovič, Igor Žvokelj, David Benedek, Claude Deroose in Robert Kleindienst. Tožilec je ovadbo zoper vse bančnike zavrgel.

Je bil pa Jaka Brezigar prejšnji mesec imenovan v kolegij Evropskega javnega tožilstva s sedežem v Luksemburgu, ki je sestavljen iz 22 evropskih tožilcev. Njegov mandat traja šest let in se lahko podaljša za največ tri leta.