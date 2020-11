Državni svet bo osnutek pokrajinske zakonodaje poslal v razpravo občinam

Državni svet, ki je prevzel vlogo koordinatorja v tokratnem poskusu ustanovitve pokrajin, je predloge izdal v obliki zbornika. Ta vključuje osnutke zakonov o ustanovitvi pokrajin, o financiranju pokrajin ter o pokrajinah s pregledom njihovih pristojnosti in nalog. V državnem svetu si želijo, da bi se oblikoval čim širši družbeni konsenz in podpora lokalnih skupnosti.

Kot pa je na današnji seji ugotavljal predsednik DSAlojz Kovšca, se – potem ko je stroka na podlagi objektivnih meril pripravila predlog – zdaj začenja težji, politični del, pri katerem so pomembne tudi emocije, razmerja sil, posamezni interesi. Ocenil je, da "smo na dobri izhodiščni poziciji", ni pa nobenega zagotovila, da bo ta proces tokrat uspešno prispel na cilj. Potrebno bo veliko politične modrosti in strpnosti, je menil.

Državni svetniki so sicer odločitev, da gradivo pošljejo v razpravo občinam, danes sprejeli brez razprave, pri čemer so sledili mnenju komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesne skupine lokalnih interesov, ki sta se do tega vprašanja opredelili na skupni seji v začetku tedna.

Čeprav je bilo takrat slišati tudi kar nekaj pomislekov glede predlagane teritorialne členitve, pa je skupno prepričanje, da Slovenija pokrajine z vidika razvojnih potreb in čedalje večje centralizacije nujno potrebuje. "Največja škoda bi bila, če poskus ustanovitve pokrajin kot nosilk skladnejšega regionalnega razvoja tudi tokrat ne bi uspel," so zapisali tudi v obrazložitvi današnjega sklepa.

Kot je znano, strokovna skupina predlaga deset pokrajin ter poseben status za mestni občini Ljubljana in Maribor. Kot je pojasnil Boštjan Brezovnik, pa so med drugim pregledali celotno zakonodajo ter naredili pregled nalog in pristojnosti, ki bi se na pokrajine prenesle postopno do leta 2030.