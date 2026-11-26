V imenu komisije je državna svetnica Monika Ažman pojasnila, da novela omogoča prodajo in ponudbo alkohola v šolskih prostorih zunaj časa izvajanja vzgojno izobraževalne dejavnosti, tudi na prireditvah, ki se jih udeležujejo otroci. Po trenutno ureditvi je prodaja in ponudba alkohola v stavbah in na pripadajočih zemljiščih, kjer se opravlja vzgojno izobraževalna dejavnost, prepovedana. "Komisija razume pomen šolskih dvoran za življenje manjših krajev, vendar po njeni oceni prodaja alkohola za izvedbo prireditev ni nujna," so v sporočilu za javnost sporočili navedli njeno izjavo, v kateri se je sklicevala na javnozdravstvene stroke o vplivu dostopnosti alkohola in zgleda odraslih ter poudarila, da je šola za nekatere otroke posebej pomemben varen prostor. Opozorila je tudi na težave pri ločevanju sočasnih dejavnosti in pri inšpekcijskem nadzoru, zato je Državnemu svetu predlagala odložilni veto.

Na drugi strani je poslanec Žan Mahnič v imenu predlagateljev novelo zagovarjal. Izpostavil je, da so v manjših krajih šolske telovadnice, avle in igrišča pogosto edini dovolj veliki prostori za društvene, športne in kulturne prireditve. V času, ko tam ni pouka, bi tam prodaja in ponudba alkohola lahko bila dovoljena, saj prihodni od prodaje pomagajo orgnizatorjem teh dogodkov, je dejal. Nasprotnikom novele je očital nedoslednost, ker se alkohol ponuja tudi na drugih prireditvah, ki se jih udeležujejo družine z otroki.

Podporniki zakona izpostavljajo še, da so ti prostori v krajih pomembni za ogranjanje družabnega življenja in da se prireditve zaradi sedanje prepovedi pogosto preselijo v šotore le nekaj deset metrov od šole. Zavzeli so se tudi za več zaupanja presoji županov in ravnateljv.

Nasprotniki pa so pozvali k upoštevanju stališč zdravstvene in pedagoške stroke ter ravnateljev in k krepitvi vloge šole pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Sprašujejo se tudi, koliko krajev se dejansko spoprijema s pomanjkanjem prireditvenih prostorov.

Mahnič je spomnil, da so podobno spremembo Zakona vložili že dvakrat v prejšnjem mandatu, a niso dobili zadostne podpore. V tretjem poskusu je bila novela sprejeta. Ker državni svet ni zahteval ponovnega odločanja DZ, lahko po razglasitvi in objavi začne veljati, so še sporočili iz Državnega sveta.