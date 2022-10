Državni svet izglasoval odložilni veto na spremembe družinskega zakonika

Državni svet je s 17 glasovi za in 11 proti izglasoval odložilni veto na spremembe družinskega zakonika. Predlagala ga je skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Tomažičem, ki meni, da so spremembe, po katerih je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb in ki istospolnim omogočajo posvojitev otrok, zaobšle voljo ljudstva, izraženo na dveh referendumih.

Državljani so svoje mnenje o možnosti, da istospolni pari posvojijo otroka, izrazili na dveh zakonodajnih referendumih leta 2012 in 2015, so zapisali v predlogu, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Tomažičem. Spremembe neutemeljeno širijo krog možnih posvojiteljev otrok, pri čemer še vedno ni dopuščeno, da otroka posvojita sorodnika v ravni vrsti, torej stara starša, so kritični.

icon-expand LGBT skupnost FOTO: Shutterstock

Edini razlog za spremembe zakonika vidijo v tem, da se izenači raznospolne in istospolne partnerje v vseh pravnih posledicah iz zakonika, tudi glede posvojitev in možnosti oploditve z biomedicinsko pomočjo. Sprejeto zakonsko ureditev vidijo tudi kot kršitev ustave, po kateri država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Posledice sprememb neprimerno posegajo v tradicionalno razumevanje zakonske zveze in družine, saj slednjo popolnoma redefinira, so poudarili predlagatelji veta.