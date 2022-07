Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o RTVS

Z dnem uveljavitve zakona je med drugim prenehal mandat organov odločanja, svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) pa se nato konstituira najpozneje v roku 60 dni. To po mnenju predlagateljev veta predstavlja nerazumno kratek čas, so pojasnili v obrazložitvi predloga odložilnega veta.

Vladno novelo zakona o RTVS je Državni zbor (DZ) s 53 glasovi za in 26 proti sprejel v četrtek. Namen novele je spremeniti zdajšnji način upravljanja in vodenja zavoda tako, da se politika umakne iz zavoda, da se onemogoči politično podrejanje in vmešavanje v kadrovske in uredniške odločitve in da se zavod vrne javnosti in zaposlenim.