Državni svet izglasoval tri odložilne vete: o zaščiti živali, o povračilu glob in o KGZS

Državni svet je na 8. izredni seji sprejel tri predloge odložilnih vetov: na Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali in Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki jih je Državni zbor sprejel na 12. redni seji 20. septembra.

V skladu z zakonom o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški v času covida-19 bodo povrnjene globe, stroški prekrškovnih postopkov in postopkov prisilne izterjave ter odvzete premoženjske koristi, ki so bili plačani oziroma izterjani v postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo.

Komisija državnega sveta za državno ureditev je na ponedeljkovi seji ocenila, da je ureditev, ki jo predvideva zakon, neustrezna in neutemeljena. V času epidemije covida-19 je bilo zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja ljudi treba sprejemati epidemiološke ukrepe, šlo je za izjemne okoliščine, so poudarili.

Novela Zakona o KGZS omejuje političnim funkcionarjem in članom organov političnih strank na državni ravni kandidiranje na naslednjih volitvah za člane določenih organov zbornice. Omejitev se osredotoča na ključne organe zbornice, torej svet, upravni odbor ter predsednika in podpredsednike. Člani komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na ponedeljkovi seji ocenili, da je novela med drugim ustavno sporna z vidika načela enakosti pred zakonom in načela pravne države. Obenem močno posega v avtonomijo zbornice, so opozorili.