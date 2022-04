Državni svet izglasoval veto na zakon o cestah

Prenovljeni zakon o cestah, ki ga je sprejel DZ, Darsu daje možnost, da tudi za vozila, lažja od 3,5 tone, torej ne več le za tovorna vozila, kot je veljalo do zdaj, določi pravila, tehnične zahteve, postopke in najvišjo ceno za odvoz z avtocest in hitrih cest, kadar so pokvarjena ali poškodovana. Prav tako zakon Darsu za vsa vozila daje pristojnost izbora izvajalcev odvoza.

Pobudo za veto je vložila skupina osmih svetnikov s prvopodpisanim Igorjem Velovom. Ta je na današnji seji državnega sveta izpostavil, da zakon prinaša vrsto dobrih rešitev, "ne morem pa sprejeti, da prinaša tudi tako slabo, kot je opredeljeno v 7. členu zakona". Novosti po njegovih besedah po nepotrebnem posegajo na področje, ki dobro deluje, posegajo v delo izvajalcev, ki imajo za omenjeno storitev izpolnjene pogoje. Posegajo tudi v ceno, saj bo ta po oceni Velova po tem, ko se bo nabor izvajalcev zožil ali pa bo izbran zgolj en, poskočila. icon-expand Državni svet je izglasoval veto. FOTO: Bobo Najbolj pa Velova skrbi prometna varnost. "Iz logističnih razlogov, ko bo izvajalcev manj ali pa celo samo eden, bodo vozila pozneje odstavljena z avtocest in hitrih cest," je poudaril. Generalna direktorica direktorata za kopenski promet na infrastrukturnem ministrstvu Monika Pintar Mesarič je povedala, da je bil glavni namen zakona prenos evropske direktive. "V primeru izglasovanega veta bo vložen dodaten napor ministrstva, da bi se zakon čim prej ustrezno popravil," je dodala. Novost glede odvoza pokvarjenih vozil je razburila predvsem obrtnike in dosedanje izvajalce avtovlek. Uprli so se v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer so rešitve danes iskali s predstavniki Darsa.