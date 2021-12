Državni svet ni izglasoval veta na zakon o organiziranosti šolstva

V nadaljevanju je omenil, da se je proti spremembam v sestavi svetov v javnem pismu Proti politizaciji šol in vrtcev jasno opredelila pedagoška stroka s prvopodpisanim Slavkom Gabrom . Razlogov po njegovem mnenju za spremembe ni mogoče opreti na pretekle slabe izkušnje. Prav nasprotno, na kakovost slovenskih šol kaže tudi mednarodna raziskava PISA, kjer so slovenski učenci dosegli nadpovprečne rezultate. Sedanja sestava sveta kaže na nezaupanje v učiteljstvo, je prepričan Štrukelj.

Državni svetnik Branimir Štrukelj je v imenu predlagateljev dejal, da sprejeta novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel na izredni seji 22. decembra, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, zlasti strokovnemu osebju, v svetih vrtcev in šol jemlje po dva člana in tako nepremišljeno posega v bistvo dosedanjih dobro premišljenih razmerij. "Na prvi pogled je tretjinska zastopanost deležnikov v svetih v primerjavi s prvotnim predlogom manj sporna, a v resnici zanika ključne razloge, ki so narekovali asimetrično sestavo svetov vrtcev in šol," je poudaril.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec je pojasnil, da je ministrstvo pri sprejemanju novele podalo določene pripombe glede zbirke in varovanja osebnih podatkov, ki so s sprejetimi dopolnili bile upoštevane. Zato zakon podpirajo in državnemu svetu predlagajo, da veta ne podpre.

Komisija DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport podpira veto, je dejal njen podpredsednik Bojan Režun. V komisiji se po njegovih navedbah sprašujejo, zakaj bi spreminjali model upravljanja vzgojno-izobraževalnih zavodov, če je ta kakovosten in uspešen. Opozoril je še na nesprejemljivost načina sprejemanja tako pomembnega zakona, v skrajšanem postopku in na izredni seji, brez analize in evalvacije dosedanjega delovanja javnih zavodov.

V interesni skupini lokalnih interesov veta po besedah državnega svetnika Milana Ozimiča ne podpirajo, ker ugotavljajo, da je sedanja sestava sveta zavoda (po tri člane ustanovitelj, zaposleni in starši) v noveli kompromisna rešitev.

Da je v zakonu rešitev glede sestave svetov dobra, se zdi tudi Tonetu Hrovatu, sicer direktorju zavoda Grm Novo mesto - centra biotehnike in turizma, zato veta, kot je povedal v razpravi, ni podprl. Prav tako ga ni podprl državni svetnik Matjaž Gams, ki se mu sestava sveta s tretjinsko zastopanostjo zdi uravnotežena.

Z njim se glede uravnoteženosti strinja med drugim tudi državni svetnik Rajko Fajt, ki je izpostavil še, da je predlagane rešitve podprlo vseh 212 slovenskih občin.

Nekdanji koprski župan in državni svetnik Boris Popović se je vprašal, zakaj bi dali več moči politikom in predlagal novo formulo 3+4+4, torej dodatnega člana staršem in zaposlenim ter se zavzel za veto.