Državni svet ni podprl sprememb zakona o igrah na srečo

Državni svetniki so se zbrali na še zadnji letošnji redni seji, na kateri so podprli dopolnjen zakon o debirokratizaciji. Brez podpore pa sta ostala predlog zakona o socialno varstvenih prejemkih in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, so po seji sporočili iz državnega sveta.

Glede predloga zakona o spremembah zakona o socialno varstvenih prejemkih v DS ugotavljajo, da odpira vprašanja, ki bi jih bilo treba reševati v okviru socialnega dialoga. Zato želi DS "predvsem spodbuditi vlado in pristojno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za čimprejšnjo oživitev socialnega dialoga v zvezi z izpostavljenimi vprašanji, ki se dotikajo tako socialne zaščite posameznika kot tudi pogojev za delovanje gospodarstva", so sporočili iz DS.

Predlog zakona predvideva povečanje števila prirediteljev klasičnih iger na srečo z dveh na pet.

Državni svetniki so zavrnili tudi spremembe in dopolnitve zakona o igrah na srečo, po katerih bi se povečalo število prirediteljev klasičnih iger na srečo z dveh na pet, vlada pa bi koncesije na podlagi javnih razpisov podeljevala najmanj trikrat letno. "Ker predlog zakona ne upošteva stališč ključnih deležnikov v obstoječem sistemu in ker državni svet ocenjuje, da obstoječi loteriji (Loterija Slovenije in Športna loterija Slovenije) ustrezno zapolnjujeta vrzel pri skrbi za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, podpira sedanji model sodelovanja države, loterij ter invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij ter nasprotuje rušenju dobro delujočega modela iger na srečo," so pojasnili odločitev. Med drugim državne svetnike preseneča "neprepričljivost zakonskih rešitev", obrazložitev pa da je "v nekaterih delih nedorečena". Opozorili so tudi, da so jih nekateri ključni deležniki že pozvali k vložitvi odložilnega veta v primeru sprejetja novele.