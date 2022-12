Nezakonito sledenje? Državni svet o vetu na novelo zakona o finančni upravi

Novela zakona o finančni upravi odpravlja nekatere določbe, uveljavljene pod prejšnjo vlado marca letos. Poleg tega se med drugim spreminja ureditev finančne preiskave. Uradna oseba bo imela možnost, da pri opravljanju finančne preiskave pridobiva podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov s ciljem, da se odkrijejo na primer nezakonite proizvodnje trošarinskih izdelkov, ki s svojim delovanjem škodujejo državnemu proračunu.

V opoziciji so temu nasprotovali, saj da se omogoča morebitno nezakonito in neustavno sledenje državljanom. Pri glasovanju pa so se vzdržali poslanci koalicijskih SD in Levice. V obeh poslanskih skupinah so menili, da je tovrstno sledenje vprašljivo. Novela je bila tako v DZ sredi decembra izglasovana zgolj z glasovi poslancev Svobode.

Če bodo državni svetniki danes nanjo izglasoval veto, bo v DZ v drugem glasovanju za njen sprejem potrebnih vsaj 46 glasov.