Državni svet o vetu na noveli zakonov o delovnih razmerjih in tujcih

Novela zakona o delovnih razmerjih na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za nego družinskega člana in pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve.

Med rešitvami, ki presegajo prenos evropske direktive, so npr. tudi dodatna zaščita sindikalnih zaupnikov in žrtev nasilja v družini, večja prava varnost v primeru opozorila pred odpovedjo, pravica do odklopa in uvedba subsidiarne odgovornosti v gradbeništvu.

V interesni skupini delodajalcev so v predlogu za odložilni veto med drugim opozorili na postopek priprave in sprejemanja sprememb zakona, ki po njihovem ni skladen s pravili poteka socialnega dialoga. Izpostavili so tudi pomisleke glede nekaterih zakonskih določb; med drugim jih skrbijo rešitve, ki bi lahko bile po njihovem prepričanju v nasprotju z ustavo.