Državni svet: po vetu še zahteva za oceno ustavnosti

Kot so sporočili iz državnega sveta, bosta zahtevo v četrtek predstavila predsednik sveta Marko Lotrič in vodja interesne skupine delodajalcev Jože Smole . Na dogodku bodo sodelovali tudi ustavni pravnik Matej Avbelj in predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, skupine podjetij z notranjim lastništvom, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Združenja Manager, Združenja bank Slovenije, Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, Združenja delodajalcev Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Državni svetniki so novelo skušali blokirati že z vetom, a je državni zbor novelo ponovno potrdil. Svetniki so med razlogi za veto izpostavljali ukinitev postopnega dvigovanja splošne olajšave do leta 2025, zaostritev ureditve področja obdavčitve dohodkov iz dejavnosti, zvišanje davka od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz kmetijske dejavnosti.

Tudi poslanski skupini SDS in NSi sta pri oblikovanju zahteve upoštevali pripombe gospodarskih in kmetijskih organizacij, ki so poslance pozvale k vložitvi zahteve. Poslanci so sodišču predlagali, naj zahtevo obravnava absolutno prednostno in naj zadrži izvajanje novele.