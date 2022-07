Državni svet v sredo o vetu na novelo zakona o RTVS

Vlada z novelo zakona predlaga spremembe upravljanja in vodenja zavoda z uvedbo sveta Radiotelevizije Slovenije (RTVS), v katerem bodo imeli odločilno vlogo civilna družba in zaposleni. Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta novela zakona uvaja enoten organ upravljanja in nadzora - svet RTVS, ki bi štel 17 članov.

Zaposleni bi iz svojih vrst izbrali pet članov, preostalih 12 pa bi na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, DZ, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter varuh človekovih pravic.